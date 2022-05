Adal Ramones y Lupita D’Alessio se dieron un sorpresivo beso en la boca

Los famosos se dieron un espontáneo beso tras la entrevista de la cantante (Foto: Recorte de pantalla)

En las redes sociales se viralizó el momento en que Adal Ramones y Lupita D’Alessio se dieron un beso en los labios, un inesperado momento que se suscitó luego de que la cantante le brindara una emotiva entrevista al ex conductor de Otro rollo.

Y es que como parte del especial de TV Azteca Aquí estoy yo Lupita D’Alessio, el conductor platicó con “la leona dormida” sobre detalles de su vida sentimental y la artista contó anécdotas de su trayectoria, por lo que el emotivo momento se prestó para tal demostración de amor.

Uno de los temas que se tocaron en el programa fueron las relaciones sentimentales que la cantante de Mudanzas ha sostenido a lo largo de su vida, siendo que al momento actual la popular cantante lleva ya mucho tiempo soltera, aunque confesó que en la actualidad su corazón no está cerrado a la posibilidad de iniciar un romance.

ARCHIVO – La cantante mexicana Lupita D'Alessio da una conferencia de prensa para promover su álbum en vivo "Yo sigo aquí" el 28 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México. D'Alessio será homenajeada con el Premio Leyenda durante la séptima edición de los Latin American Music Awards, anunció Telemundo el miércoles 9 de marzo de 2022. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

“No estoy cerrada al amor, el amor no se busca, llega a mi vida y ya está en mi corazón”, expresó la intérprete asegurando que el acercarse a Dios es lo que más la ha llenado. “No ha llegado nadie más, no lo necesito… he pensado en la vejez, si se tiene un buen compañero se podría valorar, se podría pensar” agregó la intérprete de Qué ganas de no verte nunca más.

En un determinado momento, la artista de 68 años terminó entre lágrimas al recordar algunos de los momentos más importantes de su vida, destacando su papel como madre de Jorge, César y Ernesto D’Alessio:

“La mejor lección de vida no se las dio la madre perfecta, la mejor lección de vida la dio la mamá humana perfecta, que a pesar de levantarse, caerse, ahora se levanta y nada la detiene, esa fue la mejor lección para tus hijos”, le dijo Adal a Lupita, lo que terminó por quebrarla.

Foto: @adalramones / Instagram

El ex presentador de La academia le pidió un abrazo a la artista y le dio un beso en la mejilla; además aprovechó para dedicarle unas palabras al oído. “Qué hermoso abrazo, gracias”, expresó la sentimental y polémica Lupita. Así llegó un instante en el que ambos se miraron a los ojos y decidieron sellar el momento con un beso en los labios.

“Qué fuerte”, agregó D’Alessio, mientras que Adal solicitó un pañuelo desechable a los miembros de la producción. “Me hiciste añicos”, añadió la cantante entre sollozos. Algunos momentos de la entrevista fueron publicados por las redes sociales del programa Venga la alegría y de otros programas de TV Azteca, por lo que el beso entre ambas estrellas se popularizó este domingo 29 de mayo.

Actualmente Lupita se encuentra promocionando su gira ‘Aquí estoy yo’, con la que tendrá varias fechas en México, y a finales de año viajará a Estados Unidos, donde estará acompañada de María José, como su invitada especial.