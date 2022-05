Lupita D’Alessio cuestionó las marchas feministas: “No creo que sea lo correcto hacer vandalismo”

"La leona dormida" descalificó los actos vandálicos en las marchas feministas (Foto: Archivo)

Lupita D’Alessio continúa en medio del revuelo mediático, pues además de que la famosa intérprete dijo que no le contesta a la prensa cuando está de malas y cansada “porque no le da la gana” en su más reciente conferencia de prensa, también ahí la cantante de Qué ganas de no verte nunca más expresó su opinión sobre el movimiento feminista y las múltiples marchas que se han realizado por colectivas en todo el país.

Y es que al tocar el tema de los feminicidios que azotan a México en el evento donde dio a conocer su más reciente trabajo discográfico Aquí estoy yo, la “leona dormida” dio su punto de vista: “Hay feminicidio, pero también han muerto hombres de parte de mujeres, vivimos tiempos difíciles, malos”.

Pero la intérprete de Mudanzas fue más allá al descalificar las formas de protesta radicales, en las que en diversas ocasiones las mujeres se manifiestan haciendo pintas con consignas contundentes:

Lupita se prepara para comenzar una extensa gira por Estados Unidos

“Esas marchas feministas... no creo que sea lo correcto hacer vandalismo, es una pena lo que está pasando, no me gustaría pasar por un problema tan terrible de perder una hija, perder un hijo...”, expresó la madre de Jorge, Ernesto y César D’Alessio.

Lupita consideró que ella no es nadie para dar consejos, pero sí consideró que desde su rol como mujer y madre puede contribuir a México:

“Lo que puedo aportar a mi país es generar trabajo, ser una buena mamá, trabajar, salir adelante, como sea posible honradamente, porque así es, uno piensa ‘el gobierno empieza desde tu casa’, no el que gobierna el país, sino en mi casa”, consideró la intérprete en la conferencia donde también se promocionó su próxima presentación del 26 de junio en la Arena Ciudad de México.

La cantante se manifestó contra las maneras radicales de marchar de algunas feministas

Sin embargo, la polémica artista especificó qué tipo de feminismo sí apoya: el de mujeres que han tenido que salir adelante por sus propios medios:

“Entonces yo apoyo el feminismo de esas mujeres guerreras que han sido abandonadas por el marido, con hijos, y que han tenido que salir adelante, luchando y que logran ese sueño alcanzarlo; yo me pongo de ejemplo: tuve que irme y no tenía a dónde ir, tuve que dormir en una camioneta seis días y me pudieron matar ahí, sin embargo, gracias a Dios no me pasó”, expresó.

A sus 68 años, la cantante considera que se va a retirar de los escenarios con dignidad cuando llegue el momento "para no dar lástima"

En el mismo evento, la cantante externó que piensa continuar en el escenario hasta donde su cuerpo se lo permita, para irse alejando paulatinamente del medio artístico: “Primero quiero que Dios me dé vida, fuerzas, que no se olvide que ya voy para 70 años, que no está fácil, tengo una gira extensa en Estados Unidos y le pido a Dios que me dé salud para lograrlo”, expresó.

D’Alessio expresó que prefiere retirarse del ojo público de manera digna, a diferencia de otros famosos que han dicho que buscan “morir en el escenario”: “Yo sí quiero descansar, no me interesa morir en el escenario, no quiero causar lástima”, dijo.

Además, en la conferencia, Lupita causó polémica por su actitud que fue considerada soberbia: “Con todo respeto, señora, ¿por qué cuando nos encontramos en la calle o precisamente en el aeropuerto usted no da entrevistas siendo que sí le preguntamos sobre su carrera?”, fue la pregunta de una reportera que causó una fuerte reacción por parte de la artista.

Lupita también ha tenido presentaciones en conjunto con Paquita, la del barrio

“Porque no me da la gana, cuando vienes mal, vienes cansada, pues no te da la gana, prefiero quedarme callada que ofender a una persona”, contestó la cantante de Mi corazón es un gitano, quien tras ello elaboró una larga idea para reflexionar respecto a cómo la han tratado algunos medios de comunicación al paso de las décadas.

“Dentro de todo lo oscuro de mi vida y todas esas cosas, que muchas veces siento que algunos medios, como seres humanos, no respetan, eso es importante. Yo salí de un problema que no es fácil salir, tuve que tener paciencia, necesité de un dios como Jesús para que me enseñara y me guiara a poder tener la paciencia de que mis hijos volvieran a confiar en mí”, expresó la intérprete en referencia a sus conocidos pasajes en que hizo frente a las adicciones en el pasado.

