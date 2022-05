Karla Panini se fue contra Slobotzky de La Cotorrisa: “Muy soso, sin chiste, como muy engreído”

Karla Panini arremetió contra el comediante de La Cotorrisa (IG: malinfluencersmx)

En el último episodio de Mal Influencers, podcast de Karla Panini, se destaparon varias situaciones comprometedoras, como la de Sergio Verduzco Platanito, y otra con el comediante Slobotsky con quien había tenido supuestos roces.

La conductora confesó lo que opina sobre el miembro de La Cotorrisa, luego de que en el pasado tuvieron un presunto mal encuentro.

“Ese (Slobotsky) también ha hablado de mí en dos o tres ocasiones que me lo han mandado. Yo no lo sigo a él ni veo su programa, La Cotorrisa”, dijo.

Y es que el standupero había contado durante un episodio de La Cotorrisa una anécdota que la involucraba a ella y su supuesta mala actitud con las personas que se encontraban en el sitio de grabación. Panini recordó:

Imagen de La Cotorrisa, Slobotzky a la izquierda (Foto: Captura de pantalla)

“Dijo que había ido a nuestro programa, no sé por qué el tema era hablar de mí. Entonces, estaba hablando de mí y dijo: ‘Se ve muy rara, con una vibra bien densa, como que nadie se quiere juntar con ella, nadie le quería hablar, estaba alejadilla y nadie la pelaba’”.

Tras ello, Panini aclaró que en ese entonces no era que “estuviera seria” y no la “pelaran”, sino que ella era la jefa del programa, “la reina de ese programa”, por lo que estaba al pendiente de todo y tenía que estar dando indicaciones, sumado a que no sabía quién era él.

Subrayó que no quería decir que fuera o estuviera “amargada o triste, lo que pasa es que no te conocía” y en ese momento no le cayó bien Slobotzky así que le pidió a Pancho que lo entrevistara. También prefirió que así fuera porque desconocía su carrera.

“Pero como no te conozco y no conozco tu carrera, no sabía quién eras y no me interesaba tampoco saberlo, te me hiciste muy soso, sin chiste, como muy engreído, entonces dije: ‘Ay no, qué flojera entrevistarlo, entrevístalo Pancho’”

Karla Panini (IG: malinfluencersmx)

“Si algo no me parecía en mi programa yo podía ser tan libre de decir si quería entrevistar o no a alguien, porque era yo la que guiaba el programa. No es que anduviera sola o no me pelaran, lo que pasa es que no te conocía y no me interesaba conocerte”.

Cabe recordar que Karla Panini fue muy criticada e incluso odiada tras haberse casado con la pareja de su amiga, Karla Luna, al año de que falleció. En ese contexto, el standupero, durante el episodio Mi tío quemó el colchón de La Cotorrisa contó el contexto de la polémica y posteriormente su experiencia, la cual fue a un año de lo ocurrido.

“En un tour de prensa nos llevaron a Exa y ahí estaba ella, pero se siente cabrón que ella se sabe odiada. A mí me trato muy bien, pero volteaba a vernos lo menos posible. Andaba como cuando sabes que la cagaste. (Lo que pasó) es como para no volver a aparecer en la vida pública”.

A lo largo del podcast, Karla Panini también mencionó a Consulo Duval y su compañero Platanito, quien según ella, habló en su contra a pesar de que mantenían una amistad fraterna. Karla aseguró que en varias ocasiones le hizo saber a Verduzco que lo apoyaba, una de ellas fue cuando hizo el chiste de la tragedia en la Guardería ABC.

