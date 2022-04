Karla Panini alzó la voz frente a ataques en su contra: “Yo me voy a burlar de todo lo que yo quiera”

Karla Panini rompió el silencio y aseguró que ella no le robó el marido a Karla Luna

Karla Panini ha estado envuelta en diversos escándalos a lo largo de estos años, ya que la mayoría de los internautas reprueban su matrimonio con Américo Garza.

Tal situación comenzó desde que la fallecida Karla Luna reveló ante una entrevista el momento de infidelidad que vivió a lado de su ex pareja (Américo) y, su entonces mejor amiga, Panini.

Luego de lo anterior, le llovieron una ola de críticas a la Comadre Güera, pues diversos rumores, videos, imágenes, incluso, audios salieron a la luz para culpar a la comediante de ser una “pésima amiga”. Sin embargo, lo anterior no pareció importarle a Karla Panini, ya que poco después, contrajo nupcias a lado de Américo Garza.

Américo y Karla Panini se casaron hace ya unos años. (Foto: Instagram/@kpaninimx)

Tras un largo tiempo, las personas no olvidaron esta traición, por lo que siguen rumores de que la comediante le robó el esposo a Luna, lo que provocó una separación definitiva entre Garza y la finada, mientras ella luchaba contra el cáncer.

Ante esto, Karla Panini decidió, nuevamente, romper el silencio, para aclarar el supuesto robo que le hizo a Luna, ya que por medio de un video de la plataforma de TikTok, la famosa comediante alzó la voz y aseguró que se trató de un malentendido debido a la desinformación que existe hoy en día.

Junto a su pareja, Karla Panini declaró que la polémica historia tomó un rumbo incorrecto y aseguró que: “Dejamos que un monstruo creciera, un monstruo gigante”.

La pareja ha venido enfrentando diversos escándalos en redes sociales.

Entre la molestia y la desesperación por los mismos señalamientos de los usuarios en la red, la comediante de 42 años confesó que no obligó a que su actual pareja sostuviera una relación con ella:

“No me voy a callar, por eso se hizo esta bola de nieve, porque callé, callé y callé. Y él mi marido, que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso”.

Además, puntualizó que la mofa que ha creado es a través de sus críticas: ”Yo me voy a burlar de todo lo que yo quiera, de mí, de mí hate, de mis memes, de lo que me inventa, me voy a burlar siempre y si quieren y si no largo”.

Actualmente, Karla Panini sacó a la venta diversas prendas en las que destacó un mensaje de odio hacia sí misma, lo que derivó a que sus haters arremetieran contra su nuevo negocio por lucrar con la repulsión que las personas tienen hacia su persona.

Esta sería la polémica playera que Panini pusó a la venta. (Foto: Instagram/@kpaninimx)

“Si el infierno que te está esperando”. “Vieja ridícula”, “Una para trapear!”. “Qué cinismo el tuyo”. “Aparte de odiarte, intenta ser graciosa y no le sale”. ”Le deberías de tener miedo al karma, chula”. “¿Tú sola te quieres hacer creer que estás bien?”, fueron algunos comentarios, luego de anunciar su producto.

Después de la situación anterior, la presentadora mexicana compartió en sus redes sociales, los distintivos tatuajes que se realizaron ella y Américo para sellar su amor, lo que demostró que se encuentra más feliz que nunca, pese a las críticas.

De manera que, uno de los tatuajes representó la fecha de nacimiento de cada uno de sus hijos, incluso, las hijas que Américo tuvo con la fallecida Karla Luna. Asimismo, en la parte del antebrazo ambos famosos plasmaron en su piel la frase: “Este tipo de certeza llega, pero solo una vez en la vida”.

Karla Panini y Américo Garza sellaron su amor con estos distintivos tatuajes KARLA PANINI - AMÉRICO GARZA

Y nuevamente, cayeron los comentarios negativos en la red: “SE TATUO LA FRASE QUE ELLA LE DIJO AL INFIEL, TRATALA MAL QUE NO SOPORTO QUE LA TRATES BIEN”. “¿Y la fecha cuando le bajaste el marido a tu mejor amiga? Esa estaría genial”. “Puras fechas pareces calendario”, entre otros.

