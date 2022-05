Joven de Tijuana contó cuando se dio cuenta que salía con su primo: “Ya decía yo que estaba guapo, era de familia”

joven tijuana habla de su primo (Fotos: captura de pantalla/tiktok)

Hay un chiste común en México donde constantemente se dice que las personas del norte del país suelen tener relaciones incestuosas entre sí. No obstante, aunque varios pobladores de aquella región tienden a desmentir dichos señalamientos, en esta ocasión, una joven de Tijuana contó la historia de cuando salía con su primo y no lo sabía.

Fue a través de TikTok donde la usuaria Marbella Beltrán (marbe.beltranb) se mostró apenada, pero no dudó en contar una anécdota que vivó con un hombre que le atraía.

“Yo me acuerdo que me gustaba un muchacho, el punto es que una vez me acompañó a mi casa porque era noche y le dije: ‘No, pues adiós’ y se quedó así de: ‘¿Vives ahí? y yo así de: ‘ah sí, por qué?’ y se quedó de: ‘es que mi abuelo siempre viene a esa casa’”, empezó a contar la mujer.

Marbella explicó que se sintió confundida y su pareja le nombró a una persona que vivía en la casa, a lo cuál ella respondió asombrada: “Sí, es mi papá, ¿por qué viene a visitarlo tu abuelo?”.

Así, como si el momento no fuera lo suficientemente incómodo, la joven se sorprendió cuando su acompañante reveló que eran familia al decirle que el papá de la muchacha era primo hermano de su abuelo.

“Y en eso que sale mi papá y le dice: ‘Ey, sobrino’ O sea neta toda la escuela nos hacía bullying porque nos gustábamos y éramos primos”, dijo entre carcajadas Marbella.

Para finalizar, la joven añadió que fue un momento muy extraño en su vida, pero que al final decidió tomárselo con humor.

“Fue algo muy tétrico, pero ya decía yo que estaba guapo porque era de familia, como no iba a estar guapo”, apuntó.

De igual manera, en la descripción del video escribió: “En fin, el norte”.

Los memes del norte son comunes (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos se burlaron de la situación.

“La vida nos hizo primos, pero el norte esposos”. “Primo lejano, primo enamorado”. “Si lo sabe dios, que lo sepa el Norte”. “¿Qué tiene de malo?”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en redes sociales.

Cabe recordar que en Twitter es común encontrar memes o chistes respecto al supuesto gusto de los habitantes del norte por relacionarse románticamente con sus familiares. Y es que, aunque el origen de estos supuestos no se tiene muy en claro, algo que no faltan son los constantes comentarios de los internautas al respecto.

“Todo es risa, diversión y memes sobre que en el norte se casan entre primos, hasta que revisas tu árbol genealógico y descubres qué tus papás son primos segundos”, escribió un tuitero.





Hay varios memes en Twitter (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Otra disputa implícita que existe entre las personas del norte del país con los residentes de la Ciudad de México es porque “los chilangos” suelen hacer tortas de chilaquiles o de tamal.

En este sentido, recientemente un joven de Torreón contó en su cuenta de TikTok que, tras mudarse a la CDMX, se percató que este peculiar tipo de alimentos no eran tan desagradables como parecen en primera instancia.

“Yo soy del norte y cuando llegué a vivir a la Ciudad de México se me hacía tan raro que hicieran eso y es que la gente de aquí hace torta de absolutamente todo. Si pudieran harían una torta de bolillo, bueno, el caso es que me rehusé mucho tiempo a probarlas hasta que lo hice y calladón de hocico que me dieron”, dijo @@paippperez.

