Edwin Luna y Kimberly Flores confesaron nuevos detalles de su relación: desde el turbulento inicio hasta la supuestas infidelidades

Kimberly Flores y Edwin Luna se abrieron ante las cámaras del canal de YouTube de Edwin, en donde hablaron sobre los inicios de su relación,. Kimberly confesó que pensó que su actual esposo era un mujeriego. También hablaron de como han ido evolucionando como pareja a través de los años y de las “infidelidades” e “inseguridades” de la pareja.

“No sabes el nivel de artista que eras porque en Guatemala la banda llevaba poco de haber entrado, no sabía mucho de tu música, no sabía mucho de tu género y menos de ti, pero la persona que conocí fue la que me llamó mucho la atención, en ti conocí a alguien distinto, pero al final tenía ese miedo del artista que llega, quiere acostarse con alguien y nunca más se vuelve a recordar de la persona y es que hay muchos que dicen que tienen una en cada lugar y así me pasó el día en que te conocí” , comentó Kimberly al principio del video.

Posteriormente, Kimberly confesó que al principio de su relación, la modelo guatemalteca no se tomó muy en serio su relación, pues la fama de mujeriego de su esposo le afectó y le hizo pensar que su relación no duraría.

“Súper desconfiada, no creía en muchas cosas, no se pudo ni siquiera hablar bien porque estábamos en esto del trabajo, pero sí me quedaron muchas dudas después de que te conocí”, añadió Kimberly.

A pesar de estas inseguridades, la pareja logró superarlas y encontrar paz el uno con el otro. “Andábamos tranquilos, me diste mucha paz cuando te conocí porque me contaste la historia de tu expareja y me contaste todo lo que sucedió, te estabas dando una segunda oportunidad, nos estábamos gustando, hubo mucha química, entonces ese tiempo en el que estuviste en Guatemala y anduvimos por todos lados ya me empezó a gustar”, finalizó la guatemalteca sobre una ocasión que llevó a su actual esposo a su país de origen.

Finalmente, el video culminó cuando Edwin comentó ante las cámaras sobre sus hijos y de la ocasión en que Edwin y Kimberly se enteraron que se convertirían en padres en Mazatlán, Sinaloa.

La pareja se ha encontrado bajo el ojo del huracán público, tras la aparición de Kimberly en el reality show La Casa de los Famosos, en donde los espectadores afirmaron que Kimberly había entablado una relación con su compañero de programa Roberto Romano.

“Quiero que sepan que lo amo, que lo respeto. La palabra infidelidad para mí nunca existió, porque son términos muy grandes, que la gente lo ha señalado como tal, y la gente que realmente vio el 24/7 se dio cuenta de que no llegamos a ese punto” , señaló Kimberly en un video publicado en su canal oficial de YouTube.

Además, señaló que su participación en el reality fue manipulada para hacerle creer a los espectadores que había algo más que una amistad con Roberto, pero que la realidad era que todo había sido planeado por los creadores del reality.

Kimberly señaló que su participación en el reality fue manipulada para hacerle creer a los espectadores que había algo más que una amistad con Roberto (Fotos: Instagram/ @kimfloresgz / @robertoromanomx)

“Muchas cosas se tuvieron que hacer actuadas, muchas no. No es como ustedes lo vieron, estábamos actuando y me estaban pagando por ello”, comentó Kimberly en un segundo video en su cuenta de YouTube.

También pidió una disculpa pública a sus hijos y a su esposo Edwin Luna, quienes han sido los más afectados de este escándalo.

