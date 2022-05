Daniel Bisogno alertó sobre intento de fraude tras robo de su celular: “Avísenle a esos malnacidos”

Bisogno no especificó de qué manera le fue robado su dispositivo (Foto: Instagram @bisognodaniel)

Hace unos días, Daniel Bisogno fue víctima de la delincuencia: el comunicador de Ventaneando sufrió el robo de su equipo celular, así lo dio a conocer la cuenta oficial del programa de espectáculos en Twitter el pasado 14 de mayo.

“Robaron el celular de @DaniBisogno están chantajeando por WhatsApp a todos sus amigos y conocidos, tengan cuidado. Gracias”, se pudo leer en el tuit.

De manera inmediata, los internautas comenzaron a reaccionar y aludieron a que las cuentas del famoso también corrían peligro:

La cuenta del programa dio a conocer el delito (Twitter: @Ventaneando)

“Rastreenlo GPS y desconfigura todas tus cuentas muñe”, “Dani tú que tienes los medios investiga hasta dar con los culpables. Que recuperes tu celular y la información”, “Ojalá no tenga fotos o videos comprometedores y qué mal plan que la gente sea muy ratera”.

Sin embargo, el colaborador de Pati Chapoy confirmó en la misma plataforma que no pasó a más que un coraje por la inseguridad que existe en el país; sin embargo, daría todos los detalles de esta situación a través del programa de espectáculos donde labora:

“He recuperado todo el control, no así mi celular, ya se tiene ubicados a los responsables. Ya estamos aquí y mañana les cuento TODO. En @VentaneandoUno a las 3!”, afirmó.

Bisogno aseguró que pudo tomar el control de sus cuentas, excepto de WhatsApp (Foto: Twitter: @DaniBisogno)

Ya en la emisión del 16 de mayo, el también actor explicó qué sucedió: “Me tengo yo mismo en línea en WhatsApp, es decir estaba hablando con un yo que no soy yo, pero hasta con mi foto, entonces ahí me tienes yendo, ya sabes, y resulta que sacan el chip y ese chip lo meten a otro teléfono, entonces pueden hablar y usar el Whatsapp de cierta manera”, explicó el presentador.

Ante sus compañeros, Bisgno aseguró que su información está fuera de peligro, no así el acceso de los ladrones a su aplicación de mensajería:

“No se pueden meter al teléfono porque yo lo tengo bloqueadísimo, además no hay nada que sacar de ahí, entonces eso no pueden hacer, pero mandan a los conocidos, pongan mucha atención, porque esto ya le pasó a mi hermana y le ha pasado a mucha gente, que te mandan un mensaje que parece que fuera de iTunes o de cualquiera de esos, y te dicen ‘ya apareció tu teléfono’, te dicen el modelo y todo, ‘comuníquese’”, contó en la emisión el polémico conductor.

El actor aseguró que las autoridades están por localizar a los delincuentes (Foto: Instagram/@bisognodaniel)

“Te metes y aparece un mapa donde presuntamente está tu teléfono y la gente con alegría pone los datos de su teléfono y le bajan hasta las cuentas y todo absolutamente, claro está que no caí obviamente, ya están, les van a caer a ellos para acabar pronto, en resumidas cuentas, pero imagínate lo peligroso y grave que puede ser”, aclaró el actor que le da vida a “La güera Limantour”.

Bisogno pidió al auditorio de Ventaneando que tuvieran precaución con este tipoi de fraude cibernético y suplantación de identidad: “Ya no tienen acceso, ya está recuperado todo, pero durante un tiempo sí tuvieron acceso a poder mandar mensajes y todo, todavía me siguen mandando mensajes de mí mismo hacia mí mismo, diciendo ‘ya encontré tu teléfono’”, añadió.

“Mucho cuidado por favor, pongan mucha atención, si les vuelan el teléfono no contesten ningún mensaje ni que un link de ‘resulta que ya identificamos dónde está el teléfono’”

El periodista dio a conocer que su teléfono fue localizado en San Juan de Letrán (Foto: Instagram @danielbisogno)

El comentarista de espectáculos entonces envió una crítica a las autoridades al dar a conocer que la última ubicación de su dispositivo fue en San Juan de Letrán, en Eje Central de la Ciudad de México, en donde se localiza el local de la “Plaza de la tecnología”:

“Eso quiere decir que las autoridades no se han percatado que todo lo que está llegando ahí es robado y que tendrían que estar actuando ahí de manera inmediata”, añadió.

El presentador adjuntó una captura de pantalla evidenciando el modus operandi de la delincuencia (Foto: Twitter)

Ahora, este 25 de mayo, el compañero de Pedro Sola escribió en su cuenta de Twitter: “Se acuerdan que me robaron mi cel e intentaron mandarme a links para ellos poderlo desbloquear y acceder a cuentas y todo? Pues sigue intentando. Jamás hagan caso a una cosa así si les roban su cel”.

Bisogno adjuntó una imagen donde se lee cómo presuntamente la empresa Amazon le solicita que ingrese a un vínculo engañoso. Tras ello, agregó “Avísenle a esos malnacidos que se va a dar con ellos ya”.

SEGUIR LEYENDO: