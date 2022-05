Christian Nodal reaccionó a acusaciones de ser un maltratador: “No usen el feminismo para esas cosas”

El cantante pidó no usar mal el feminismo (Foto: Instagram/@telemundo)

El nombre de Christian Nodal se ha convertido en un referente de éxito, música y escándalos. Por ello el artista ha decidido dejar de hablar sobre cosas de su vida personal o su carrera profesional con los medios de comunicación y hacerlo de manera directa con sus millones de fans a través de sus redes sociales.

Tras una serie de acusaciones que supuestos amigos cercanos de Belinda mencionaron a una revista de espectáculos de circulación nacional, donde relataban que al final de la relación el intérprete de regional mexicano incluso malataraba a la cantante y a sus animales, él salió en su defensa pues dejó entrever que son algunos grupos de mujeres y fans los que han generado dicha polémica haciendo “mal uso del feminismo”.

En un reciente live hecho en su cuenta oficial de Instagram, el cual ya no está disponible en su perfil pero si fue capturado por miles de fans en sus redes sociales, Christian Nodal se expresó al respecto: “Ahora me acusan de maltratador y que gran mentira, son cosas bien cabron*s. No usen el feminismo para esas cosas, me entienden, una cosa, sabes, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien, con justicia”.

Aunque las declaraciones del intérprete de grandes éxitos musicales como Ya No Somos Ni Seremos, Botella Tras Botella y Adiós Amor no fueron muy bien comprendidas por los fans, él siguió agregando que el respeto es indispensable para que exista una armonía entre las personas por lo que pidió dejar de inventar cosas sobre su vida, en especial por aquellos detractores de redes sociales.

“Respeten a una mujer, ¿me entienden?, respeten. Tienen talento, apoyen, no destruyan, no se destruyan… los amo muchísimo”, agregó el también compositor de regional mexicano.

Cómo si la controversia con Belinda no fuera suficiente, el cantante retomó la polémica que existió con el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, asegurando que ya hicieron las paces, expresando que todo se propició por su inmadurez en determinado momento cuando se le preguntó “con qué estrellas le gustaría trabajar en la industria del regional mexicano”, aunque también confesó que le dañó mucho que se aprovecharan de su corta edad para menospreciarlo dejándole la idea de que ser grande es sinónimo de no aceptar nuevos talentos.

“Me pasó con Eduin, pero yo ya hablé con ellos e hice las paces y todo y yo le dije ‘Bueno, sí yo estaba muy inmaduro y estaba tan pendej*’, cuando me dijeron ‘Con quién quieres trabajar’ yo sí me sentía capaz porque me ha costado mucho colaborar con mis ídolos, para que entiendan, mis ídolos en la industria del regional mexicano pues cuando empecé fue como ‘El chamaquito tiene talento’ pero después me pisotearon porque me vieron como competencia”, expresó el cantante.

Nodal y sus tatuajes en honor a Belinda

Hace unos días se dio a conocer que Christian había transformado el último tatuaje que tenía en honor a la cantante pop mexicana y española. La noticia rápidamente se volvió viral en redes sociales pues el diseño se encontraba en una parte muy visible de su rostro. Por ello, en entrevista para el programa Ventaneando, los tatuadores que son una pequeña y su padre compartieron algunos detalles sobre su encuentro con el cantante mexicano, revelando cuánto costaron dichos arreglos.

“Yo sinceramente me di cuenta hoy de todo lo que significaba que él se hubiera hecho ese tatuaje”. También contó que durante su encuentro con Nodal no profundizaron sobre el motivo por el cual se quería tapar la palabra que tenía en la frente y solo concordaron en qué tipo de flor quedaría al final.

“Él habló conmigo, me dijo que quería una flor de cerezo en la frente, me indicó más o menos el lugar donde la quería y que quería que Catalina le tatuara la mano [...] resulta que hoy, ya viendo todas las noticias y todo lo de la farándula, pues me di cuenta de que era eso, de lo que estaba cubriendo”, declaró.

