Mara Patricia Castañeda escribió un romántico mensaje tras su segunda boda: “Nunca pierdan la fe”

La periodista compartió un tierno mensaje (Foto: instagram/@marapatriciacastañeda)

De una manera inesperada, pero sí anunciada y rumoreada, la periodista de espectáculos de Televisa Mara Patricia Castañeda anunció que ha contraído nupcias por segunda ocasión con el empresario Iván Matínez Urbina, tras dos años de tratarse como amigos y cinco más de noviazgo. Aunque la unión civil no ocurrió recientemente, ya que pasó el 30 de abril , los detalles del gran momento han comenzado a hacerse públicos después de que ambos decidieron compartir la información en sus redes sociales.

Por ello, una de las líderes de la sección Televisa Espectáculos rompió el silencio compartiendo por fin un breve pero romántico mensaje a su ahora nuevo compañero de vida, después de que él subiera una primer fotografía y ella solo le comentara un emoji de corazón. Agradeciendo todos los mensajes de sus seguidores y colegas periodistas e incluso de las celebridades que se animaron a desearles suerte, la ex esposa de Vicente Fernández Jr. no dudó en aconsejar que nunca se debe perder la fe.

“Estamos muy agradecidos @figurinx y yo, con todos y cada uno de ustedes por su amor, su cariño, y sus buenos deseos. Estamos muy felices y seguros de haber dado este paso en nuestra relación. Dios los bendiga. Nunca pierdan la fe. Les mandamos un beso enorme”; escribió Castañeda en su cuenta oficial de Instagram donde ya ha recibido miles de likes.

Así se veían los novios, Mara Patricia Castañeda e Iván Martínez (Foto: Instagram/@figurinx)

Las palabras y consejos fueron tomados por muchos como un signo romántico de seguir creyendo en el amor, pero para otros más su escrito de alguna manera fue la forma de darle la vuelta a su ex matrimonio de siete años con el hijo mayor de Vicente Fernández, pues la periodista y el también cantante jamás han dejado de ser relacionados como “una pareja” a pesar de que nunca tuvieron hijos en común, pero sí un gran cariño mutuo entre las familias, principalmente por Doña Cuquita Abarca, quien la considera aún como su nuera.

“Nunca pierdan la fe” fue la cita que varios seguidores y simpatizantes a la dinastía del Charro de Huentitán retomaron en dicha publicación así como en otras redes sociales donde no dudaron en dejar sus felicitaciones con sutiles insinuaciones para que se animara a hablar sobre Vicente Fernández Jr.

mara patricia castañeda (Foto: Ig figurinx)

“Muy bien por ti mi querida Mara, me da gusto que no te quedaras solita y le dieras otra oportunidad al amor después de lo polémico que fue tu otro matrimonio con ya sabes quien diría AMLO”. “Ese ‘Nunca pierdan la fe’ fue una cachetada de guante blanco para el hijo mayor de Chente, pues está más que claro que sí la habías perdido con él durante tu primer matrimonio”. “Cuando lo vi en el video me dio gusto porque siento que estamos en otra época donde la mujer tiene ese gran derecho de poder rehacer su vida como los hombres históricamente lo han hecho siempre”, escribieron en redes sociales.

La comunicadora conoció a Iván Martínez en el club nocturno "Ragga", en la Ciudad de México (Foto: Archivo)

Aunque la televisora de San Ángel fue el primer medio en compartir la información, incluso antes que la misma periodista y el empresario, con el mensaje: “Televisa Espectáculos comparte y se une la felicidad de Mara Castañeda e Iván Martínez... 5 años de novios y 2 de compromiso. Una unión para toda la vida desde el 30 de abril 2022. ¡Muchas felicidades!”, ella no dudó en dar más detalles dentro de su canal oficial de YouTube, donde sube entrevistas con personalidades de gran renombre.

“Como en todo en la vida siempre hay un inicio, quizá el que nunca pensamos, el que nunca vivimos, y hasta en el peor de los casos, el que nunca llegará. Esta historia comenzó en el 2015 por la inquietud de una jovencita por conocer uno de los 100 antros más importantes del mundo, mi sobrina Alejandra. Llamé a Pedro Torres, querido amigo y accionista del Ragga para solicitarle apoyo”, se oye a la periodista en su video titulado: “El día más feliz de mi vida, ¡por fin llegó!”.

SEGUIR LEYENDO: