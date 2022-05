Gustavo Lara recordó cuando lo “congelaron” en los 90: “El momento más triste”

"A la sombra de los ángeles", "Aliento con aliento" y "Princesa" son los temas con los que Gustavo Lara conquistó audiencias en los 90 (Foto: AP Comunicaciones)

Desde que se dio a conocer con su primer álbum en la década de los 90, Gustavo Lara ha seguido activo en el mundo de la música romántica, el género que defiende fielmente con temas que sonaron fuerte en la época, como A la sombra de los ángeles, Aliento con aliento y Princesa.

En el momento actual, el músico veracruzano se está reencontrando con su público con una serie de conciertos llamados “Momentum Acústico”, presentados en venues específicos del país, como el que presentará este 17 de mayo en la Ciudad de México.

En conversación con Infobae México, el artista recordó los años en que sus baladas pop lo posicionaron en los charts de México y Latinoamérica e hizo un contraste con lo que suena hoy en los medios:

“Tuve la oportunidad de disfrutar de una época que fue inigualable, desde el 96 en adelante me fue increíble, hoy estoy cantando cosas mucho más acordes a lo que yo soy, pero en su momento yo disfruté muchísimo esas historias, aunque no me dejaban participar con mis canciones propias tanto”, contó sobre los temas románticos que hoy, asegura, siguen vigentes y en el gusto del público, pese a la explosión de ritmos hiper sexualizados como el reggaetón.

Gustavo Lara celebró su cumpleaños 50 en 2021 (Foto: Instagram / @glaraoficial)

“Ha cambiado mucho cómo romancear, eso a mí me tocó en la mera mata, y ahora el romance se vive totalmente diferente”, dijo sobre el contexto en el que alcanzó el reconocimiento del público hace 26 años.

“Hay épocas, de repente da un poquito de nostalgia que las cosas no se dicen como se decían antes, o que cueste lo que costaba que una chava te dijera que sí porque tenías que bajarle la luna y las estrellas, hoy nada más con un movimiento de cadera y decir ‘yo te deseo, mami’, ya con eso ya la armó”, dijo en referencia al género urbano y sus cuestionadas letras.

“Todas las generaciones han tenido que pasar por este proceso y yo me siento muy orgulloso de ser noventero y de que la gente todavía sigue escuchando mis canciones. El mexicano y la mexicana ya no son lo mismo que antes, creo que ya pelean mucho más por sus derechos, a veces con causa y a veces sin causa. La gente quiere desconectarse de sus broncas, hoy la gente vive relaciones más cortas, pero más intensas...”, reflexionó respecto a cómo ha cambiado la sociedad y sus relaciones en los últimos años.

Desde su salida de las grandes disqueras, Gustavo Lara ha producido de manera independiente cinco álbumes de canciones románticas (Foto: Gustavo Lara)

El cantautor se siente orgulloso de ser fiel a su estilo y no adoptar las modas trendy de la actualidad con el fin de ganar más fama: “Zapatero a tus zapatos, no creo que el reggaetón sea para todos lo que quieran cantarlo, hay unos que no se les escucha muy bien. Puedo cantar cumbias y salsas porque soy veracruzano, pero ya reggaetón creo yo que no a todos se nos escucharía bien”.

“Yo le voy a seguir cantando al amor, al desamor, un poquito más frontal, ya sin tanta poesía, y mandar un mensaje, tienes que ir directo al corazón, es seguir experimentando... Yo ya soy de la vieja escuela, y pienso que es importante el contacto con la gente”, dijo el compositor que se mantiene comunicado con sus admiradores todos los jueves en un live desde su cuenta de Instagram.

El compositor defiende el valor de la música romántica frente a otras expresiones artísticas como el género urbano (Foto: AP Comunicaciones)

Gustavo está agradecido con el público, que lo ha apoyado incluso en momentos difíciles, como cuando el músico pensó en el retiro tras terminar su relación con las grandes casas discográficas trasnacionales para luego comenzar una carrera como productor musical independiente, con sus propios álbumes que ha lanzado en los últimos años.

“En algunas ocasiones pensé en ya dejar de cantar porque no estaba pasando nada y el público era el que nuevamente me volvía a sacar. Pasa que grabo tres discos con BMG Ariola, de ahí firmo con Sony Music y me congelan, fue el momento más triste, cuando yo me sentí que no me estaban dando mi lugar, respetando, y ahí es donde yo digo “¿qué onda, esto ya va a acabar, así termina todo?”.

Pero fue gracias a sus fans que el hombre de hoy 51 años pudo volver a encaminarse en su carrera: “De repente la gente me empezó a jalar, ellos me consiguieron un programa de televisión en Monterrey, de ahí un cuate me vio y me ofreció armar un disco, todo que se alineó de nuevo”, recordó Gustavo.

Actualmente, el músico promociona su álbum Ocho y además de sus shows en solitario, prepara también su presentación este 26 de mayo como invitado al concierto en el teatro Metropólitan de Ernesto D’Alessio, su colega en el género y compañero de la década de los 90.

