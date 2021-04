Qué fue de Gustavo Lara, Charlie de Magneto, Flavio César y Lynda, figuras del pop en los 90

Mientras que Gustavo Lara y Lynda ofrecieron algunas fechas con el 90's Pop Tour, Charlie y Flavio César siguen su camino fuera de los escenarios (Foto: Facebook / 90's Pop Tour)

La nostalgia de los años noventa emociona a quienes crecieron al lado de las figuras que llevaron a lo más alto sus canciones, razón por la que han sido un éxito todos los conciertos de reencuentros que se han dado en los últimos años.

Sin embargo, no todos los solistas ni participantes de las agrupaciones decidieron unirse, al menos no en todo el concepto. Primero fue OV7 con Kabah, Mercurio con Magneto y de ahí se evolucionó a giras más complejas como Unete a la fiesta o 90′s Pop Tour. A continuación te contamos sobre algunas de las figuras que han estado más olvidadas.

Gustavo Lara comenzó su carrera en la adolescencia y a los 19 años ya se había convertido en corista de Pedro Fernández. Tras varios discos –que inició a grabar en 1996-, en la actualidad sigue dedicado a la música y en promoción de su última producción llamada Ocho, de la cual se desprende el sencillo Basta, producido por Neto Grazzia y compuesta en coautoría con Eddy Castillo.

Gustavo Lara celebró este año su cumpleaños 50 (Foto: Instagram / @glaraoficial)

Durante los últimos años se dedicó a presentarse en distintos lugares y bares; a raíz de la pandemia ha llevado shows online, como el que tendrá el próximo 10 de abril. Defendiendo la balada de pop romántico, se unió al programa La Voz México en el equipo de Gloria Trevi. Recientemente anunció que se contagió dos veces de COVID-19.

En 2018, Lara formó parte del 90′s Pop Tour y hace unos días celebró su cumpleaños número cincuenta con un pastel de chocolate y una publicación en Instagram: “¡Le dimos una vuelta más al sol! Quiero agradecer a todos por sus felicitaciones y buenos deseos. Hemos compartido tantos buenos momentos y estoy más que feliz por vivir más a su lado. ¡Un abrazo gigante!”, escribió.

Con un look que resultó inesperado para varios de sus seguidores, Charlie –de Magneto– volvió a dar una entrevista este año a Tómala Barbón, de Monterrey. Acompañado por Elías Cervantes, se dejó ver con bigote, barba y lentes, muy alejado de cómo era recordado antes de desaparecer de la industria del entretenimiento.

El look de Charlie resultó inesperado para varios de sus seguidores (Foto: Instagram / @eliascervantesgram)

Aseguró que después de 15 años en la música y tras el nacimiento de su primer hijo se dio cuenta que tenía que cambiar de rumbo y no volvió para el reencuentro de la agrupación, pues ahora está completamente alejado y vive de la ingeniería.

“Se dio la oportunidad de asociarme con mi hermano menor, Victor, que tenía una empresa de mármol y granito, ahora ya estoy solo y me dedico a la ingeniería de corte. Siempre he pensado que el ser humano no nació para algo en particular, sí que tiene cualidades que le puedan funcionar para lograr ciertas cosas, pero si alguien lucha por algo y tiene buenos hábitos lo va a lograr y tuve que empezar otra forma de vivir. Estoy muy agradecido, aunque hubo momentos de frustración”, expresó.

Por su parte, su hermano, Flavio César, también se alejó de los reflectores cansado de sentir un vacío y porque no estaba viviendo la vida que deseaba. Tras el éxito como cantante y actor –en donde participó en telenovelas como Agujetas de color de rosa y Confidente de secundaria, de las que declaró no estar al cien por ciento cómodo-, se retiró.

Después de un retiro espiritual, Flavio César se dio cuenta que su camino era la fe y la religión. Al principio, intentó juntar sus dos talentos y grabó el disco de música cristiana titulado Me faltas tú, que no fue muy reconocido. Por lo tanto, se volvió ministro evangélico en su natal Monterrey y vive como orgulloso padre de tres hijos: Elián, Abril y Flavio.

Lynda Thomas regresó a la escena musical con su sencillo "Bien" (Foto: Instagram / @lyndathomasoficial)

Aunque en días recientes Lynda defendió las razones para alejarse de los escenarios en 2002, se supo que fue después de superar un problema de bulimia y comenzar una relación con el productor musical Carlos Lara, donde surgieron rumores de un posible problema familiar al ser este la ex pareja de su hermana.

Pese a que en 2018 regresó a los escenarios de la mano del 90′s Pop Tour, con dos presentaciones, es a causa de la pandemia que decidió lanzar su sencillo Bien.

“Es fascinante que a estas alturas de mi vida, todavía algunos seudo periodistas se tomen la molestia de escudriñarme e intentar ‘adivinar’ señales donde no las hay. Soy una mujer de 39 años, y mientras me causa risa las teorías conspiratorias sobre mí, también resulta ofensivo que aún hoy exista quien crea que un hombre (a quien amo profundamente) toma decisiones por mí”, escribió en sus redes sociales.

