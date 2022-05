Andrés García recordó cuando Joana Benedek lo rechazó por su hijo Leonardo

El actor confesó que una famosa actriz prefirió salir con su hijo Fotos: Instagram @andresgarciatvoficial / @leonardogarciaof/@joana_benedek

El reconocido galán del Cine de Oro mexicano, Andrés García, quien es conocido por ser un rompecorazones durante su apogeo como histrión, tuvo la oportunidad de hablar de Joana Benedek, actriz que se resistió a sus encantos, ya que se vio atraída por su contraparte menor, el también actor Leonardo García.

Fue por medio de su canal de YouTube, donde el primer histrión nacido en República Dominicana relató la ocasión en la que conoció a la intérprete rumana, afincada en México, que lo cautivo por su belleza y quien comparó con un “extraterrestre”, ya que la definía como irreal.

“Cuando yo vi a Joana Benedek en persona no lo podía creer, yo creía que era una ‘marciana’, dije: ‘Esta mujer tan hermosa ¿de dónde es?’, porque de verdad que es una belleza perfecta, era impresionante, y además simpática, muy agradable, pero yo no dejaba de mirarla porque no podía creer una mujer con tanto encanto y con tanta belleza”, rememoró.

Andrés García (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

El intérprete que dio vida a Pedro José Donoso en el exitoso melodrama El cuerpo del deseo confesó que no perdió la oportunidad de invitarla a una velada; sin embargo, en esa ocasión la actriz y Andrés García no estarían solos, ya que el famoso invitó a su primogénito, Leonardo, sin saber en ese momento que a su invitada se le haría más atractivo.

“Obviamente pues yo quise con ella, ya sabes cómo es la jugada, pero ¿Qué creen? No se me hizo, la invité a comer, invité a comer a mi hijo Leonardo y ¿Qué crees? Le gustó más Leonardo”, señaló entre risas el también productor dominicano.

Más adelante el primer actor negó haberse enojado en aquel momento, ya que la edad jugaba un factor importante, mientras él ya era un hombre maduro y bien posicionado en la industria del entretenimiento, su hijo era joven y daba los primeros pasos en el mundo de la farándula.

El actor salió con su hijo Leonardo García (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

“O sería porque estaba más joven ¿Verdad?, pero el asunto es que esa me la ganó Leonardo, bueno, pues ni modo, bien ganada. Espero que me caiga otra marciana tipo Joana Benedek”, indicó Andrés García en su canal de YouTube.

Andrés García es reconocido por ser uno de los grandes galanes en la historia del entretenimiento en México, a lo largo de su ya longeva trayectoria ha ganado el corazón de miles de mujeres con las que tuvo la oportunidad de coincidir fuera y dentro de escena.

En estos últimos meses algunas ha salido a relucir algunas declaraciones por parte de algunas actrices que estuvieron atraídas por el actor. Tal es el caso de Lucía Méndez y Maribel Guardia, la primera confesó que para ella el intérprete que protagonizó Pedro Navajas le parecía “El hombre más guapo que ha existido en México”.

Andrés García halagó a Mairble Guardia Foto: YouTube/@LaentrevistaconYordiRosado

Por otro lado, Andrés García en su pasado confesó que durante su juventud llegó a sentir atracción por Maribel Guardia y a su vez, la famosa actriz respondió a estas aseveraciones para evitar posibles rumores, ahí mencionó que también lo consideraba un hombre muy atractivo.

“Jamás en la vida, yo me sorprendí cuando dijo que yo que no sé cuánto [...] Está loco, no, claro que no, en la vida jamás, no se dieron las circunstancias, nunca me declaró su amor y era el hombre más guapo de México”, agregó.

