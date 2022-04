Andrés García y la visita de una modelo de 21 años que habría causado su visita al hospital: “Bastante Querendón”

Karely Ruiz lo visitó en su casa de Acapulco, Guerrero (Fotos: Gettyimages Instagram/@karely_ruiz_gf)

El pasado 9 de abril se reportó que Andrés García había ingresado al hospital, en su cuenta de Instagram, anunció que recibió una transfusión de sangre y se estaba recuperando, sin embargo, recientemente se reveló que la visita de una joven modelo de Only Fans habría provocado su malestar.

Un día antes del ingreso al hospital, Karely Ruiz visitó a Andrés García en su casa de Acapulco, Guerrero, pues realizarían una colaboración para el canal de YouTube del actor, de acuerdo con lo expresado por la influencer de 21 años, él le pidió que se sentara en sus piernas mientras platicaban.

“Me trató como una reina y me decía: ‘Párate para que te des una vueltita’... Me pidió que me sentara en sus piernas y dije: ‘¿Quién soy yo para negarme?’”, explicó la modelo para la revista TVNotas.

Andrés García es el amor platónico de la modelo de 21 años (Fotos Instagram/@karely_ruiz_gf)

Cabe señalar que Karely Ruiz compartió con TVNotas que Andrés García es su amor platónico de toda la vida, por lo que la joven estaba encantada por convivir con este actor, de acuerdo con esta misma revista, ella “lo miraba embelesada y se reía de todo lo que decía”.

En las imágenes de la revista, se vio al actor abrazando por la cintura a la modelo de Only Fans, por lo que de inmediato comenzaron las suposiciones sobre la hospitalización, en ellas se afirmó que Andrés García se había emocionado tanto por convivir con Karely, que se habría desestabilizado.

Además de crear contenido para Only Fans, Karely Ruiz es muy querida en Monterrey por sus participaciones en televisión, una de ellas es el programa Es Show.

Esta fue la foto de Andrés García en el hospital (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Por su parte, la creadora de contenido para Only Fans mencionó que Andrés García había sido muy cercano y cálido con ella, pero luego se enteró de que estuvo internado:

“Supe que luego estuvo internado, pero cuando lo vi estaba muy animado y bastante querendón”, mencionó para TVNotas. Por otra parte, el mensaje que alertó a sus seguidores el pasado 9 de abril, un día después de recibir la visita de Karely fue el siguiente:

“2 unidades de sangre recibidas en el hospital Santa Lucía, ¡para estar al 100! Infinitamente agradecido con el Dr. Escudero. Al C.P. por su ayuda y atenciones. También agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño”.

El actor salió con su hijo Leonardo García en el video (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

En la fotografía que acompañó su publicación, Andrés García se dejó ver acostado sobre una cama del hospital, cubierto por una cobija azul y visiblemente cansado; pero estable y en recuperación. En la imagen, el actor salió retratado junto a Margarita Portillo, es decir, la actriz con la que está casado desde hace 22 años, aunque ya no vivan juntos.

A pesar de las especulaciones, tras salir del hospital, Andrés García reveló las razones por las que requirió una transfusión de sangre.

El actor reapareció junto a su hijo Leonardo García

En un video donde se le vio consumiendo alimentos, muy sonriente y confirmando a lado de su hijo que todo estaba muy bien: “Queridos amigos, el día de ayer compartí con ustedes un proceso rutinario que me ayuda a mantener mi energía y mi estado de salud de manera correcta. Como ustedes pudieron ver, yo comenté que todo estaba bien”, comenzó el pasado 11 de abril.

El protagonista de telenovelas como El Cuerpo del Deseo, aseguró que el proceso fue algo rutinario y que por ello decidió subir las fotografías, pero que nunca espero que algunos medios comunicación tomaran el hecho como un incidente de gravedad:

“Muchos medios han tomado la nota de manera exagerada, comentando incluso que ingresé al hospital de manera urgente, aseverando que mi estado de salud era muy delicado. Jaja. En este video que comparto el día de hoy, me encuentro con mi hijo @leonardogarciaof, disfrutando de una tarde muy agradable. Agradezco a todos por sus palabras de cariño”, aclaró.

