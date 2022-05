Nacasia y Nacaranda regresan para “Tal para cual”, el spin-off de “La Hora Pico”

Elenco de “Tal para cual” (Foto: Televisa)

Los fans de la vieja escuela de la televisión abierta están de fiesta: La Hora Pico regresa a más de 20 años de haber iniciado transmisiones en Televisa. Aunque no será bajo el mismo nombre, el proyecto se trata de un spin-off titulado Tal para cual, el cual trae de regreso a grandes personajes de esa época como Nacasia y Nacaranda, el Nacolás, Molusco y Paul Yester y El Costeño.

Televisa Univision sigue sin apostar por nuevo contenido original, después de que en los últimos años sus intentos han sido grandes decepciones pues los fans de la televisión no han recibido del todo bien las ideas nuevas, sin embargo una de las claves que la televisora de San Ángel ha encontrado consiste en traer de vuelta sus más grandes clásicos, que van desde telenovelas, programas de entretenimiento y comedias, como es el caso de La Hora Pico que desde el 2002 al 2007 mantuvo grandes números de rating en sus transmisiones.

Ahora la empresa de telecomunicaciones ha anunciado su regreso y aunque no todos los personajes y actores vuelven, como es el caso de Adrián Uribe con El Víctor, dos de sus estrellas indiscutibles si regresaran y ya están causando gran revuelo en redes sociales, pues durante un tiempo sus intérpretes se mantuvieran distanciadas por conflictos personales que después se convirtieron en tema público.

Así se lucen las actrices (Foto: Instagram/@consueloduval)

Hace solo unos días iniciaron las grabaciones de este nuevo show, que rápidamente se ha convertido en uno de de los más esperados y está generando expectativas en todos los seguidores de las dos grandes actrices del género de la risa. Por ello ya se pueden observar en internet las primeras imágenes del elenco, así como las caracterizaciones de cada uno de ellos tendrán en su regreso que será por la barra de comedia de Las Estrellas y que aún no cuenta con fecha oficial, pero será durante el segundo semestre del 2022 , según Televisa.

“Consuelo Duval está súper contenta, yo muy contento de trabajar con ella y con Lorena Garza, estamos muy contentos, es una gran oportunidad. Son los mismos escritores y es el mismo elenco, la misma producción con la que estamos trabajando y me toca encabezar, estamos trabajando muy a gusto”, mencionó el productor Reynaldo López a un diario de circulación nacional.

Nacasia y Nacaranda son personajes muy queridos en México Foto: Captura de YouTube/Distrito Comedia

Al elenco de Tal para cual también se integrarán Maribel Fernández La Pelangocha, quien será la mamá de Nacaranda; Nicole Vale, como la sobrina de Nacaranda; Hugo Alcántara, con su conocido personaje de El Indio Brayan; y David Salomón, un niño de seis años que será el lanzamiento de esta nueva producción.

Los escritores de Tal para cual serán los mismos que realizaron los libretos de La Hora Pico: César González El Pollo, Gustavo Munguía y Alfonso Villalpando.Por lo que sus fans esperan el mismo tipo de humor que se manejaba años atrás aunque el miedo porque muchas situaciones sean cambiadas por ser políticamente correctos también es una preocupación manifestada de manera constante en redes sociales.

Lorena de la Garza y Consuelo Duval en sus papeles de "Nacasia" y "Nacaranda" (Instagram)

“Solo esperamos que no llegue lo políticamente correcto aquí porque será complicado no reírnos de estereotipos de lo que es ser naco y chilango en la Ciudad de México”. “Amo La Hora Pico y por eso yo si espero que en vez de mujeres boludas como Sabrina estén chicos boludos ja, ja, ja”. “Las nacarandas son una de las cosas más divertidas de la televisión mexicana, esperemos que no estén cambiando todas sus cosas porque será difícil amarlas sin que sean como eran en el 2022″, escribieron en redes sociales.

