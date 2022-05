Las Estrellas Bailan en Hoy: Lis Vega afirmó que Raúl Magaña “No tiene las bases”

Raúl Magaña y Lis Vega bailaron merengue

La bailarina Lis Vega reveló que Raúl Magaña no tiene las bases suficientes para el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, compartió que está buscando que su compañero aprenda y tenga confianza en sus movimientos:

“Ciertos pasos que sean más ágiles, el tiene sus tiempos y yo lo que me toca es en este momento es apoyarlo a él”, compartió en el video de Eden Dorantes en YouTube.

En el mismo encuentro con los medios, Lis Vega compartió que está intentando tener paciencia y aseguró que no busca un cambio de compañero de baile, la única forma en que dejaran de competir sería que él renunciara o que fueran eliminados y posteriormente, el público pidiera su regreso con otra persona:

Ella considera que Raúl Magaña está aprendiendo Fotos: Instagram/lisvegaoficial Instagram/@raulmaganamx

“Mira yo soy una tipa respetuosa, agradezco la percepción de cada uno, tanto un comentario positivo como un negativo, yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo porque Raúl definitivamente no tiene las bases para poder llevar a una pareja y está aprendiendo y no quiero que él se angustie de que me está cargando y piense que me voy a caer”, mencionó.

Sin embargo, se dijo solidaria con Magaña y dijo que no tiene intenciones de demostrar sus aptitudes, sólo de crecer como persona y divertirse:

“Yo no pongo a juicio la coreografía de un coreógrafo, igual y estoy haciendo comedia, no bailando, pero todo está bien, la verdad no vengo aquí a demostrarle a todo el mundo que soy una excelente bailarina, vengo aquí a aprender a ser más tolerante , lo estoy haciendo con mucho amor para darle seguridad a mi pareja”

La vedette fue la primera confirmada (Foto: Instagram/@programahoy)

A pesar de ello, admitió que si le gustaría “soltarse” más y desenvolverse de manera diferente en el escenario durante la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

“Dios sabe porque hace las cosas, la selección que me pusiera con Raúl es que fuéramos una pareja espectacular pero a veces no se puede, estoy trabajando contra mi impotencia, como vedette yo quisiera estar volando, soy una vedette de grandes riesgos”

Lis Vega lleva años sorprendiendo a sus admiradores con diversas modificaciones y cirugías estéticas, sin embargo, desde 2019 ha recibido muchas críticas tanto en redes sociales como en sus círculos cercanos.

Lis Vega habla constantemente sobre sus cambios corporales (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

Durante un encuentro con un grupo de reporteros, la actriz cubana reveló que las críticas ya le parecen un asunto desgastado e incluso se comparó con artistas como Michael Jackson o las hermanas Kardashian, Lis sostiene que si las personas la admiran, será por su trabajo sin importar cómo luce.

“Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga (...) creo que al final cada quien, la gente que te admira porque tu eres un artista, te va admirar por lo que haces”, mencionó para Eden Dorantes en su canal de YouTube.

“Cuando uno se ve al espejo, tienes que estar a gusto con lo que eres. Si ya te equivocaste o ya tuviste la lección de algo que has hecho en tu camino, agarras lo que sirve y lo demás lo tiras a la basura y al final de todo la libertad viene la mente, de tu manera de pensar”, comenzó a decir.

Asimismo, Vega apuntó que ella se considera responsable de sus acciones y tiene autoconocimiento sobre con qué cosas o procedimientos se siente cómoda para realizar.

