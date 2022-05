Lis Vega recordó secuestro exprés en CDMX: “Me tiraron en Tlalpan”

Lis Vega envió un consejo a las mujeres ante la situación de violencia actual (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

Lis Vega fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México en el pasado, pues sufrió un secuestro exprés que le dejó un recuerdo amargo. Así lo recordó la bailarina cubana recientemente en un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa, empresa donde recientemente regresó a la pantalla con su participación en el concurso Las estrellas bailan en Hoy.

Tras una pausa alejada de los reflectores, la bailarina y cantante ha tenido varios encuentros con los reporteros, a quienes ha confiado, entre otras cosas, su experiencia como modelo erótica, pues orgullosamente ha dicho que ha posado desnuda en prestigiosas publicaciones del ramo, como Playboy, desde 2003.

Sin embargo, ahora Lis recordó la ocasión en que sufrió un secuestro en las calles de la capital mexicana mientras iba circulando en su vehículo. Y es que la famosa estaba hablando de la seguridad en el país, en el marco de los recientes feminicidios que han azotado al país, cuando elementos de la prensa le cuestionaron si había estado en alguna situación de peligro.

La cubana es parte de los participantes de "Las estrellas bailan en Hoy" (Foto: Instagram/@programahoy)

“A mí me secuetraron en el 2006″, contestó rápídamente la vedette. “Un robo exprés con secuestro, me bajaron de mi Hummer y me tiraron en Tlalpan”, agregó. La cubana señaló que estuvo privada de su libertad “casi 10 horas, fue horrible, con pistola en la cabeza, pero gracias a Dios estoy viva y eso es lo que importa”, añadió sin contar mayores detalles.

Aunque rápidamente cambió de tema, la cubana aseguró que las experiencias desagradables sirven para mantenernos fuertes e ir evolucionando: “(experiencias desagradables) tenemos todos de diferentes maneras. No es lo que te pasa, sino cómo sobrevives a eso y te levantas. Mientras estás vivo, tienes que soltar, sanar y seguir. Podemos vivir con el fallecimiento de seres que amamos, nuestros padres. ¿Imagínate cómo no vas a vivir con las experiencias que te toquen?”, expresó la famosa de 44 años.

La cubana de 44 años está orgullosa de sus intervenciones estéticas (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

Ante la situación de violencia que se vive en el país y con las agresiones focalizadas en las mujeres, la bailarina que ha dado de qué hablar por su afición a las cirugías estéticas dio como consejo que las mujeres confíen en la intuición y en el “sexto sentido” a fin de evitar situaciones limite.

“Tener cuidado, no confiarse, saber con quién sales, con quién te juntas. Cuando algo no te late, apartarte. Crean en su intuición; si su intuición es negativa, que no avancen a lo que sea que estén viviendo en sus vidas. Cuando el tercer ojo no vibra, olvídate que por ahí no es, la energía no miente. Que nos cuidemos, no solamente el cuerpo para vernos bien, sino también la salud espiritual, emocional y mental”

Por otra parte, a finales de abril, la modelo respondió los comentarios negativos que ha recibido tanto del público como de sus círculos sociales en los últimos años debido a las intervenciones estéticas que se ha realizado.

Fue durante el programa Chismorreo de Multimedios donde la famosa rompó el silencio y destacó que se siente muy cómoda con su apariencia, por lo que, aquello que digan de ella en forma despectiva la tiene sin cuidado.

Lis sufrió en 2006 un asalto y secuestro exprés, tras el que agradece seguir viva (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

“Cuando uno se ve al espejo, tienes que estar a gusto con lo que eres. Si ya te equivocaste o ya tuviste la lección de algo que has hecho en tu camino, agarras lo que sirve y lo demás lo tiras a la basura y al final de todo la libertad viene la mente, de tu manera de pensar”, comenzó a decir.

Respecto a que sus labios se perciben más voluminosos, la actriz remarcó que no le importaban las opiniones que otras personas pudieran tener al respecto y añadió que se colocó ácido hialurónico.

“Me caí en el teatro, me pusieron nueve puntos aquí hace muchos años”, dijo señalándose la parte interna del labio y continuó: “Yo tenía los labios super delgados y nada, me fui con una doctora... Me encantó, me encantan los labios así, me encanta verme; exagerado o no, pues a mí me gusta”, explicó.

