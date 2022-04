Eduin Caz mostró heridas provocadas por fans: “Si hoy no bajo al escenario, disculpen”

Eduin Caz también admitió cierta responsabilidad en los dos accidentes (Foto: Instagram/@eduincaz)

El cantante Eduin Caz decidió ya no bajarse del escenario durante el segundo concierto de Grupo Firme en Payne Arena, Hidalgo, ubicada en Texas, Estados Unidos. El motivo fue que resultó herido por dos de sus fans, a través de sus historias de Instagram dejó ver que su cuello estaba enrojecido y en otra, mostró un video donde le estaban inyectando una curación en el pulgar.

A través de una transmisión, el intérprete de El Tóxico explicó que dos de sus fans lo hirieron durante el concierto de Grupo Firme en Payne Arena, Hidalgo, ubicada en Texas, Estados Unidos. Un asistente le reventó la yema del dedo con un anillo y otra más lo abrazó con tanta fuerza, que comenzó a ahorcarlo hasta dejarla una marca en el cuello.

(Foto: Instagram/@eduincaz)

“Se subio un camarada y me dice ‘Cumplí el sueño” y me saluda, yo trato de ser buena onda y pongo la mano, pero yo que voy a saber que me iba a pegar recio, creo que traía un anillo y hace rato traía el dedo todo lleno de sangre molida, pero yo me tomé una foto con el, al final de cuentas esta chido ser el ídolo de alguien, yo cumplo”, mencionó en su live de Instagram.

En el momento, Eduin Caz no le dio importancia a la herida y siguió con el concierto, incluso bajó del escenario para convivir de cerca con sus fans mientras cantaba, pero otra asistente terminó lastimándolo de igual manera a pesar de que le pidió que parara:

El fan de Grupo Firme le reventó el dedo con un anillo (Foto: Instagram/@eduincaz)

“(Fue) una muchacha que tenía unos 3-4 ramos de flores para regalarme, me bajé porque ya me había bajado en otro lado, soy gente como ustedes, ella me abrazó pero me dolía mientras cantaba, entonces me quité porque ¿Por qué me tiene que estar apretando? todos tenemos este nerviesito en el cuello (las cervicales) y me molestó, entonces le digo “suéltame pues” y más me apretaba”, relató en su transmisión mientras hacía ejercicio.

Debido a estos incidentes, el vocalista de Grupo Firme tomó la desición de ya no bajar del escenario y acatar las instrucciones que le dan sus representantes, también invitó a su público a tener calma:

El vocalista resultó herido por una fan que le apretó el cuello (Foto: Instagram/@eduincaz)

“La finalidad de este live es para decirle a toda esa gente que falta un concierto más, pásenla bien, disfruten, tomen, canten que nosotros vamos con la mejor actitud, pero si hoy no me bajo del escenario discúlpenme, no es mi intencion pero yo recibo órdenes y tengo que aprender a entenderlo también”, mencionó durante su transmisión en Instagram.

El vocalista de Grupo Firme suele bajar del escenario para interactuar con sus fans y es consciente de que corre un riesgo al hacerlo, pero pidió a sus asistentes tener calma y considerar que él “es alguien de carne y hueso”.

Eduin Caz de Grupo Firme no tiene autorización para acercarse al público (Foto: Instagram/@grupofirme)

De igual forma, Eduin Caz se dijo responsable por haber recibido esas heridas, ya que no tiene permitido acercarse tanto al público. “Lo que paso anoche es culpa mía, no le puedo decir al de seguridad ‘Ponte verg*s’, porque tengo órdenes de no bajarme, sé que compran un boleto porque se van a divertir con nosotros, que se la pasen de lo mejor, pero me duele”.

El intérprete de Supérame también reconoció que muchas veces ha ignorado las indicaciones del personal que vigila los conciertos con tal de no decepcionar a sus fans:

El vocalista de Grupo Firme decidió que no bajará del escenario (Foto: Instagram/@grupofirme)

“Me aviento esa bronca con los de seguridad porque si se sube uno, se suben 20, termino el concierto y se suben como siete y la regañada cae sobre mí por tratar de ser buena onda, de ser buena persona con todos, me considero alguien de carne y hueso como ustedes y trato de pasarmela bien, en los conciertos yo veo muchas señoritas que compran rosas para regalármelas, yo no soy grosero, trato de bajarme, recibirlas, tomarme foto cuando tengo orgenes estrictas de no hacerlo.”, finalizó.

