Juan Rivera reaccionó a los señalamientos que hizo Chiquis contra Lorenzo Méndez

Juan Rivera arremetió contra su sobrina por haber publicado un libro sobre sus problemas (Fotos: Instagram/@chiquis @juanriveramusic)

Juan Rivera reaccionó al nuevo libro de su sobrina Chiquis, Invencible, y la criticó por estar lucrando con problemas familiares. Asimismo, aseguró que durante el matrimonio entre la cantante y Lorenzo Méndez la familia siempre la apoyó.

Janney, Chiquis, Rivera lanzó su segundo libro el pasado 8 de febrero. En esta obra habla sobre los tormentos que vivió junto a Lorenzo Méndez, de quien se divorció en 2020, unos meses después de haberse casado.

En algunas de sus páginas menciona a su tío Juan, a quien habría recurrido para saber más sobre adicciones, es por ello que el hermano de Jenni Rivera habló sobre su versión de los hechos, así como también expuso lo que vio sobre el matrimonio de Janney.

Según dijo Juan en De Primera Mano, poco sabe sobre lo que Chiquis vivió con su esposo, pues ella sólo se acercó para corroborar el comportamiento de alguien que consume cocaína y es alcohólico, pero a parte de eso, desconoce si Méndez violentó a su sobrina como ella lo menciona. No obstante, dijo que con su libro se hace ver como víctima de todos.

Janney expuso en su libro los abusos que sufrió dentro de sus últimas relaciones amorosas (Foto: Instagram/@chiquis)

“Yo no conozco las cosas del matrimonio, de las relaciones, pero a lo que sí pude ver, lo poco que pude ver, pues mi sobrina parece que es víctima de todo mundo, yo no sé si Lorenzo la golpeó, si le escupió, yo no sé qué pasó con Ángel, no es rollo mío, yo vi un problema nada más una vez en la relación con ella y ahí sí me aceleré”, mencionó Juan.

Y es que Chiquis expuso las supuestas formas en que su exesposo la agredió. Antes de lanzar el libro, la hija de la Diva de la Banda aseguró que tenía testigos de algunas veces en que sufrió de violencia física por parte de Lorenzo, como su hermano menor, Johnny.

Agregó que pese a que Janney dice que sus tíos no la han ayudado en nada, cuando ella buscó apoyo para Lorenzo, ellos sí estuvieron ahí para ella, por lo que se contradice en sus declaraciones. Asimismo, dijo que él no se enteró de la separación de su sobrina y su esposo por ella, sino que recibió la noticia a través de redes sociales.

“Yo no sé qué pasó en su matrimonio, no es cosa mía, no es rollo mío, pero yo creo que el problema empezó entre Chiquis y yo cuando ni le pregunté por su divorcio, porque me vine a dar cuenta de su divorcio a través de las redes sociales en vez de como un tío, entonces me trató como un fanático y yo reaccioné como un fanático”, dijo el cantante.

"Chiquis" Rivera y Lorenzo Méndez se casaron el 29 de junio de 2019 y a los pocos meses se separaron. Según Janney, ella no soportó las mentiras y adicciones de su pareja (Foto: Instagram/@lorenzomendez7)

Finalmente, criticó a su sobrina por haber lanzado este libro y el pasado, pues aseveró que está haciendo lo mismo por lo que alguna vez lo criticó: lucrar con situaciones familiares.

Y es que, según recordó Juan, Janney lo acusó por haber monetizado los videos que comparte en YouTube, donde normalmente habla de lo que sucede con su familia, las polémicas que surgen y las noticias que dan a los seguidores de la familia y de Jenni Rivera.

“A mí se me criticó mucho el año pasado por monetizar en YouTube cosas personales mías y de mi familia, incluso por mi sobrina y mis sobrinos me lo criticaron mucho, definitivamente sí monetizo. Este libro es monetizar los problemas, igualito, entonces lo mismo que hice yo es lo que está haciendo ella, pero lo está haciendo a través de un libro”, dijo contundente Rivera.

SEGUIR LEYENDO: