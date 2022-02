Chiquis Rivera relató que sufrió violencia en su relación con Lorenzo Méndez

La cantante escribió algunas de sus vivencias en Invencible (Instagram: @chiquis)

En conversación con Ventaneando, la hija de Jenni Rivera explicó que había incluído anécdotas de todo tipo con Lorenzo Méndez a pesar de no haber finiquitado aún su divorcio. #Hablo de muchas cosas. Hablo del por qué no funcionó esa relación y tiene que ver un poquito con eso…”, mencionó para el vespertino de Azteca Uno.

Anteriormente se sabía que algunos de los capítulos del libro incluyen relatos en los que las drogas, el alcoholismo y las traiciones se harán presentes; además de que relatará las razones por las que su matrimonio con Lorenzo Méndez no funcionó.

“Quiero que vean que sí se puede salir de eso, que sí podemos romper los patrones familiares, que sí se puede triunfar en los negocios. No lo hice para hacerle mal a nadie, sino para inspirar”, recalcó. Dejando en claro que busca ser de ayuda para otras personas.

Chiquis ha intentado consumar su divorcio desde finales de 2019 (Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.)

Cabe señalar que la cantante se separó de su ex pareja en 2019 y desde entonces, se había mantenido hermética sobre la realidad de su relación, la cuál habría sido violenta y abusiva.

“Yo me quedé callada por mucho tiempo mientras mi corazón estaba roto, viendo ciertas entrevistas, viendo que me querían cambiar las cosas, yo dije: ‘Espérame’ porque eso me dolió tanto… me destrozó”, relató en videollamada con los conductores de Ventaneando.

De alguna forma, la intérprete de Quisieran tener mi lugar es consciente de que no es la única mujer que se arma de valor para contar que fue víctima de abusos emocionales e incluso violencia física, sin embaego, reconoció que ella requiere mayor tiempo para procesar las situaciones.

Para explicar este proceso emocional, le dijo lo siguiente al programa conducido por Pati Chapoy: “¿Sabes qué? No soy la primera que cuenta esto. Lo que pasa es que yo soy el tipo de persona que toma al toro por los cuernos y dice: ‘Espérame’”.

Chiquis Rivera promociona su nuevo libro Foto: Instagram/@chiquis

Anteriormente Chiquis ya había hablado sobre cómo Invencible era más que un libro de vivencias, pues se había convertido en un producto donde por fin pudo desahogar parte de sus problemas familiares y su vida en pareja con Lorenzo Méndez. La escritura de esta publicación comenzó cuando se separó de Méndez.

“Yo ya estaba escribiendo este libro; lo escribí en el 2019. Pasó todo esto y yo nunca pensé en tener que hablar de los detalles. Yo he trabajado mucho para llegar a este punto, tormentas de lo que pasó con mi mamá, chismes y dije: ‘No puedo dejar que alguien venga a querer decir ciertas cosas’”, mencionó Chiquis.

A pesar de que la artista pudo convertir el libro en su única versión de las violencias que sufrió, Chiquis expresó que también cuenta la fase de enamoramiento que vivió junto al vocalista. “En este libro cuento cosas hermosas que viví con mi exmarido; cómo nos conocimos, qué pasó, qué no hice, qué pude hacer diferente y qué aprendí a no hacer”.

En la presentación de Invencible, relató que fueron las diferentes adicciones de su exesposo las que dieron pauta para dar fin al matrimonio, así como las agresiones físicas a lo largo de su enlace que supuestamente recibió por parte de Lorenzo Méndez.

“Eso, (las adicciones) causan mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (...) si él hubiera seguido con el proceso del AA [Alcohólicos Anónimos], las cosas fueran muy diferentes”, rememoró la intérprete de Vas a volver.

