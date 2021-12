La contundente crítica de Shanik Berman a YosStop por cobrar entrevistas

Shanyk Berman criticó a Yosstop (Instagram: shanykberman)

Hace unos días se dio a conoce que YosStop, quien se encontraba recluida en el penal de Santa Martha Acatitla y recientemente fue puesta en libertad, estaba cobrando estratosféricas cantidades de dinero por dar entrevistas a los medios de comunicación.

Fue en el programa Ventaneando donde la tarde de este lunes “la echaron de cabeza” al relatar que el publirrelacionista de la vlogger se puso en contacto con la producción del vespertino de TV Azteca, esto luego de que Yosstop salió en libertad.

Durante la transmisión del programa, Pati Chapoy reveló que el RP de Hoffman se acercó a la producción del programa de espectáculos para ofrecer una entrevista con la polémica joven a cambio de 50 mil USD. Al tratarse de una suma importante, la producción del show se puso en contacto con los abogados de YosStop, quienes confirmaron que efectivamente el RP en cuestión es parte del equipo de la influencer que cuenta con casi siete millones de suscriptores en YouTube.

Ante esto, Chapoy mencionó que en su programa nunca habían pagado por una entrevista y esta no sería la excepción, por lo que de inmediato el equipo de la mesa de redacción se negó a aceptar el ofrecimiento, situación que el cuadro de conductores decidió ventilar al aire.

“Uno, no tenemos, dos, no acostumbramos y tres, yo creo que pervierte mucho el sentido de este caso que ha sido tan sonado”, agregó Murrieta, a lo que Chapoy completó: “Pidieron 50 mil dólares, es una barbaridad, si sale por ahí una entrevista en algún medio que pagaron, bueno, alguien lo quiso pagar pero nosotros no pagamos”, dijo la conductora el vespertino.

Tras este revuelo, Shanik Berman no se quedó callada y, durante el programa Hoy, mencionó su postura al respecto.

“A mí se me hace que una comunicadora como ella dice ser, es una vergüenza que quiera cobrar”, sentenció.

Sin embargo, Andrea Legarreta salió en defensa de la influencer y recalcó que si Yoseline Hoffman deseaba cobrar grandes cantidades de dinero por entrevistas y alguien se lo pagaba era: “su bronca”.

Con los ánimos más encendidos, los presentadores tuvieron una ligera discusión y Shanik sentenció que no sólo la youtuber tenía deudas, sino que ella también. No obstante, Legarreta se limitó a contestarle: “pues cobra”.

Además, desde sus redes sociales, Berman se mostró decepcionada de la influencer y destacó que no estaba bien.

“Yo he entrevistado a todos los grandes (...) no puedo creerlo, jamás nadie me había pedido un centavo. Yo defendí a YosStop mientras estuvo en la cárcel, decía que no era justo, pero esto es una vergüenza”, remarcó desde su Instagram.

Cabe recordar que YosStop ingresó a la cárcel después de que un juez la vinculara a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de material en agravio de una menor de edad, Ainara Suárez.

Luego de estos cinco meses en que la youtuber se encontraba en espera de su investigación complementaria, la defensa de la creadora de contenidos de 31 años pudo llegar a un acuerdo reparatorio con la parte demandante y acceder a reclasificar su caso, de pornografía infantil a discriminación.

Tras su liberación, se dio a conocer que Yoss debió pagar cierta cantidad de dinero, un departamento y un automóvil usado a la víctima, y además deberá donar el 5% de sus percepciones a organizaciones y colectivas feministas, en el lapso de los tres años subsecuentes.

Esto podría indicar que Yoseline Hoffman desea reponerse económicamente luego del desembolso al que tuvo que acceder por la vía legal para lograr su flamante libertad. Es por ello que Yosstop estaría en disposición de ofrecer entrevistas exclusivas a cambio de la fuerte suma de dinero.

