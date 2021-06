Eva Longoria pide darle un respiro a los más pequeños

Fotograma cedido por Universal donde aparecen los miembros de la familia Templeton (i-d) Tabitha (con voz de Ariana Greenblatt), Tina (con voz de Amy Sedaris), Carol (con voz de Eva Longoria) y Tim (con voz de James Marsden), durante una escena de la película de animación "The Boss Baby: Family Business" que se estrenará este viernes a la vez en los cines de Estados Unidos y en la plataforma digital Peacock. EFE/ Dreamworks Animation

Los Ángeles (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Eva Longoria vuelve a la animación con "The Boss Baby: Family Business", una película en la que presta su voz a la madre de una joven muy agobiada por su entorno y que le sirvió a la estrella latina para reflexionar sobre la presión social que sufren los niños y los adolescentes.

"Ponemos demasiada presión en los niños para que hagan cosas y más cosas en lugar de que sean ellos mismos", dijo a Efe en una entrevista telefónica.

Longoria defendió que, en lugar de estar encima constantemente y de atosigar a los hijos, los padres deberían dar algo más de libertad a los pequeños para que "se expresen" y para que "cuestionen" todo.

"Creo que tenemos que dar un paso atrás y asegurarnos de que nuestros hijos son buenas personas. No estamos criando solo niños talentosos o inteligentes. Tenemos que enfocarnos más en si son amables y atentos y menos en si hablan cinco idiomas", consideró.

"The Boss Baby: Family Business" es la secuela de "The Boss Baby" (2017) y se estrenará este viernes a la vez en los cines de Estados Unidos y en la plataforma digital Peacock.

La cinta original fue un éxito de taquilla y recaudó 528 millones de dólares en todo el mundo.

El doblaje en inglés de su continuación cuenta de nuevo con Alec Baldwin como referente de un elenco en el que, además del fichaje de Eva Longoria, figuran también actores como Jeff Goldblum, Lisa Kudrow, Jimmy Kimmel, Amy Sedaris, James Marsden o la latina Ariana Greenblatt.

UNA MADRE ENTRE MUCHOS SECRETOS

Tras las aventuras de bebés espías de "The Boss Baby", esta secuela avanza en el tiempo y presenta a Boss Baby Ted (Baldwin), ahora convertido en un millonario, y a su hermano Tim (Marsden), que vive en una zona residencial con su esposa Carol (Longoria) y con sus hijas Tabitha (Greenblatt) y Tina (Sedaris).

Los problemas para Tim aparecerán cuando descubra que Tina, como su tío Boss Baby Ted, forma parte de la organización secreta Baby Corp.

Longoria describió a Carol como "la consejera delegada de la casa" aunque, en realidad, hay demasiados secretos de su familia que no conoce.

"Sabe que algo le pasa a Tina porque la bebé está actuando de forma muy rara", comentó.

Carol tiene que lidiar además con un esposo a la deriva y con su hija mayor, Tabitha, con problemas de autoestima y una actuación musical en la escuela que la tiene aterrorizada.

En este sentido, la actriz se mostró encantada de participar en esta secuela de "The Boss Baby", una cinta que, en su opinión, supo "construir un mundo" muy imaginativo y atractivo.

"En esta segunda película, los protagonistas tienen que convertirse en bebés para salvar el mundo y entonces se dan cuenta de que como adultos estaban muy desconectados. Así que, al ser niños de nuevo, se convierten en mejores hombres", adelantó.

RISAS PARA NIÑOS Y ADULTOS

Divertir tanto a los niños como a los adultos es una de las obsesiones del cine familiar en los últimos años, algo que según Longoria consiguieron DreamWorks y Universal con "The Boss Baby: Family Business".

"Eso es algo muy difícil: seducir a todos los públicos", dijo.

Longoria apuntó que quizá una de las claves de esta película es combinar comedia y acción para los pequeños con "un montón de chistes adultos" para los padres.

"Y ahora que estamos saliendo de la pandemia, lo que el público quiere es una experiencia en el cine y poder ir con la familia. Pero ese tono (de la cinta) es algo muy difícil de hacer bien", afirmó.

AL TIMÓN DENTRO Y FUERA DEL CINE

Más allá de sus trabajos como intérprete, Longoria tiene en el horizonte cercano su debut como directora de cine con la película "Flamin' Hot".

Aunque ya tiene experiencia en la dirección con series como "Jane the Virgin" o "Grand Hotel", la latina dijo que ocupar los puestos de poder en el cine es algo necesario para aumentar la diversidad de Hollywood.

"Pienso que los latinos tenemos que ponernos detrás de las cámaras para crear más oportunidades para nuestra comunidad. Tenemos que ser directores, guionistas y productores", argumentó.

Esta voluntad de ponerse al timón también la ha llevado fuera de las pantallas, ya que Longoria ha aparecido recientemente en las noticias por sus múltiples aventuras empresariales.

Por ejemplo, el año que viene inaugurará en Los Ángeles (EE.UU.) una escuela para estudiantes interesados en trabajar en el cine y para ello contará como socios con George Clooney o Kerry Washington.

Además, Longoria ha entrado con fuerza en el negocio del fútbol y entre sus inversiones en este deporte destaca el Angel City FC, un equipo femenino que debutará el próximo año en Los Ángeles y en el que está acompañada por otras figuras del espectáculo como Natalie Portman, America Ferrera, Becky G, Jennifer Garner, Jessica Chastain, Sophia Bush y Uzo Aduba.

David Villafranca