Natalia Esperón en “Agujetas de color de rosa”: el melodrama con el que alcanzó el estrellato

La actriz ha participado en producciones de Televisa Foto: Cuartoscuro

El nombre de Natalia Esperón volvió a las tendencias luego de una gran pausa actoral de poco más de 10 años fuera de la escena pública. Su nombre causó revuelo recientemente tras hablar por primera vez con una publicación mexicana sobre su relación con Eva Longoria, quien se casó con su exesposo, Pepe Bastón.

Sin embargo, su apelativo no solo es recordado por ser la expareja de Pepe Bastón, la actriz previo a un descanso de 10 años alejada de los melodramas y con una carrera de más de tres décadas, ya era una de las artistas más conocida por el público mexicano por su participación en la telenovela, Agujetas de color de rosa.

La histrionisa comenzó su carrera muy joven dentro de los foros de televisión, con 13 años la actriz por su gran calidad frente a las cámaras se fue ganando algunos puestos como modelo de comerciales y después se consagró en uno de los reconocidos premios de belleza en La Chica TV logrando el segundo lugar.

Flavio César y Natalia Esperón en Agujetas de color de rosa (1994) Foto: IMDB/Televisa

Tras esto a la actriz le llego la oportunidad de protagonizar el melodrama juvenil en 1994, Agujetas de color de rosa.

En dicho melodrama dirigido por Fides Velasco, Otto Sirgo y Karina Duprez, la histrionisa dio vida a Paola Armendáriz y compartió créditos con un gran elenco con Flavio César, Angélica María, Alexis Ayala, Irán Castillo, Alberto Vázquez y Pedro Armendáriz Jr. entre varios más.

Tras su protagónico en Agujetas de color de rosa, las puertas de Televisa se le abrieron y algunos años más tarde, apareció como actriz invitada en La antorcha encendida como María de las Fuentes. Ese mismo año aparece en No tengo madre, al lado de Eugenio Derbez y después en Rencor apasionado como Karina Rangel.

Foto: Instagram/@nataliaesperonmx

Gracias a su intachable reputación durante su apogeo como actriz; la intérprete volvió en este 2022 a los foros de Televisa para darle vida al personaje de Guadalupe García en la telenovela Corazón guerrero, estelarizada por Alejandra Espinoza, Gaby Spanic, René Casados y Ana Martín.

Con relación a este tema, la actriz ofreció una amplia entrevista para la publicación mexicana TVyNovelas, ahí tuvo la oportunidad de ahondar sobre diversos temas como su regreso a una producción dentro de los foros de Televisa y, por primera vez, habló de su relación con Pepe Bastón y su actual esposa, Eva Longoria.

“Aún no he tenido la oportunidad de caminar por la empresa, pero me emociona mucho el hecho de saber que vamos a trabajar en el Foro 1, porque ahí fue mi primera telenovela, estuve casi dos años grabando Agujetas de color de rosa, entonces, ese foro me trae muchos recuerdos; también me da curiosidad saber quiénes del equipo técnico siguen trabajando ahí, ¡me va a dar mucho gusto verlos porque yo trabajé ahí cuando tenía 18 años!”, evocó para TVyNovelas sobres su regreso a Televisa.

Natalia Esperón aseguró que tiene "una familia muy moderna", por lo cual se lleva muy bien con Eva Longoria (Foto: Instagram)

Durante la entrevista explicó que ella y Pepe Bastón llevan una gran relación por sus tres hijos, Natalia, y los mellizos José Antonio y Mariana: “Claro, llevamos la mejor relación, somos una familia muy moderna (...) miren, hay cosas que no se pueden explicar porque son personales, pero somos muy afortunados porque tenemos una familia muy bonita”, expresó la actriz de 47 años.

Para finalizar, la actriz trato de no ahondar tanto en su relación con la protagonista de Desperate Housewives; sin embargo, si dejó en claro que las veces en las que han coincidido están llenas de respeto mutuo: “Se habla de felicidad y lo que es no se tiene que andar anunciando, todo es personal, tengo momentos divinos conmigo, peso son eso, son míos. Soy alguien muy discreto. Muy respetuoso de mi vida, de mis cercanos y prefiero así”, concluyó.

