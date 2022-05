Sebastián Yatra reaccionó a filtración de supuesto video íntimo

Sebastián Yatra, cantante colombiano, arribo a la CDMX para presentarse en el festival Tecate Emblema 2022. Foto: Getty Images

Sebastián Yatra, el intérprete colombiano de Tacones Rojos, ha hablado sobre el video sexual en el que presuntamente aparece y que en los últimos días fue viralizado causando revuelo en redes sociales. El cantante, en su arribo a la Ciudad de México, declaró que no es él quien aparece en el material.

“Cuéntanos sobre este video donde te confundieron las fans”, se escucha cómo lo cuestionan a su llegada. “Sí me parezco un montón, yo hasta lo dudé”, confesó sonrojado el joven de 27 años. “De hecho me escribió mi manager, Paula, que el día anterior le habían mandado un e-mail, tipo: ‘oye, tenemos el video de Sebastián, si lo quieres páganos tanta plata”, narró el cantautor.

Ante las preguntas de los reporteros que lo abordaron a su llegada al aeropuerto capitalino, el colombiano declaró sobre el video: “Yo no lo vi, no lo vi del todo, vi solamente como... ¿tú lo viste”, se interrumpió mientras devuelve la pregunta a una reportera.

Sebastián Yatra aclara a los medios de comunicación que no es él quien sale en un video que anda circulando en las redes

El cantante platicó cómo su representante le llamó para preguntarle si había un video del que le quisiera contar, a lo que Yatra -ya con los nervios de punta- se puso a pensar si había o no algún material suyo por la red; confesó entre risas. Al ser interrogado sobre si dudó, el originario de Medellín confesó: “poquito, un poquito, todos dudamos”.

En consecuencia, le preguntaron si se había grabando íntimamente alguna vez, por lo que contestó de forma tajante “no, yo no me he grabado”. Posteriormente agregó: “soy un tipo precavido”.

Asimismo, le comentaron que sus fanáticas le estaban pidiendo la cuenta de Only Fans (servicio de subscripción de contenido), a lo que el regguetonero respondió: “tengo que hacer uno”.

Yatra se presentó el pasado 12 de mayo en la Plaza de Toros Fermín Rivera en San Luis Potosí frente 4,500 personas. Foto: Getty Images

Por otra parte, al ser cuestionado sobre qué opinaron sus familiares y colegas acerca de la filtración del video, reviró que no sabía si sus papás se enteraron, pues no había hablado con ellos al respecto, sin embargo, agregó, espera no tener ningún video íntimo filtrado en la web.

El cantante siembre mantuvo un buen humor ante la situación, sosteniendo que él no era quien aparecía en el contenido divulgado.

Sebastián Yatra actualmente se encuentra en el mejor momento de su carrera. Con tan solo 27 años y tres discos de estudios, el cantautor se ubica en los primeros lugares en las listas de reproducciones. Muestra de su fama, son los más de 150 millones de reproducciones que tiene su último sencillo, Tacones rojos, en la plataforma de Youtube.

Su éxito, cosechado a lo largo de su carrera que empezó en 2013, lo ha llevado a la actuación, participando en la producción española de Netflix Érase una vez.. pero ya no, dirigida por el mexicano Manolo Caro.

También, recientemente interpretó el tema Dos oruguitas en la ceremonia de los premios Oscar 2022, canción que forma parte de la película Encanto de Disney.

Sebastián Yatra viene de presentarse en la Plaza de Toros Fermín Rivera en la ciudad de San Luis Potosí como parte de su gira “Dharma Tour”. Al evento asistieron aproximadamente cuatro mil 500 personas, quienes corearon sus emblemáticas canciones como Traicionera, Chica ideal o Amor pasajero.

Yatra se presentará en el festival Tecate Emblema 2022 el sábado 14 de mayo.

Este fin de semana se espera su participación en la primera edición del festival Tecate Emblema 2022 en la Ciudad de México, que tendrá lugar el 13 y 14 de mayo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La fiestas contará con grandes shows de artistas nacionales e internacionales, como Backstreet Boys, Gwen Stefani, Kali Uchis, Danna Paola, Morat, entre otros.

