Karol Sevilla confesó por qué estuvo a punto de terminar su relación con Emilio Osorio

Karol Sevilla nació el 9 de noviembre de 1999, actualmente tiene 22 años. Emilio Osorio nació el 25 de noviembre de 2002, actualmente tiene 19 años. (Foto: Instagram/@karolsevillaofficiaal)

En medio del escándalo por un supuesto “maltrato” que habría sufrido Karol Sevilla por parte de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade en su programa de televisión, trascendió otro fragmento de la misma entrevista donde por primera vez la actriz confesó que hace un tiempo estuvo a punto de terminar su noviazgo con Emilio Osorio debido al choque entre sus personalidades.

La intérprete mexicana, que en 2016 alcanzó fama internacional con su protagónico en Soy Luna, y Paulina Goto acudieron como invitadas especiales a Montse y Joe. Las conductoras del programa aprovecharon su visita para cuestionarlas sobre sus próximos proyectos y trataron de profundizar en temas personales.

Lo que más llamó la atención del público fueron las declaraciones de Karol Sevilla sobre su tórrido romance con el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos debido a que ninguno suele compartir detalles sobre su vida privada con sus fans, pero frecuentemente sí publican fotografías y videos juntos en redes sociales.

"Una navidad diferente, pero sin duda con mucho amor!! Te amo rarito emilo Marcos. Ustedes como pasaron la navidad?" escribió Karol en su publicación. (Foto: karolsevillaofc/Instagram)

Montserrat Oliver tentó el terreno al preguntar: ”¿Por qué andas con Emilio?” y Yolanda Andrade agregó en tono de broma: “Porque quiere una telenovela con Juan Osorio”. Ante la situación la joven intérprete rompió en carcajadas y no tuvo más remedio que sumarse al juego: “No, ya no”, pero después abrió su corazón y confesó una característica de su compañero de profesión que llamó su atención fue su autenticidad.

“Yo creo que lo original que es y lo real, o sea, no es un niño que para mí diga ‘ay, es el mismo como se comporta con la gente o con los medios’ sino es... tiene la luz y tiene algo muy real que nunca había encontrado en nadie, es de esas personas que si la riegas te dice, te va a afrontar y no te va con rodeos”, declaró.

Las conductoras trataron de profundizar sobre los problemas de pareja que han tenido desde el inicio de su noviazgo hasta la actualidad y así descubrieron que hace un tiempo la actriz de La rosa de Guadalupe pensó en ponerle fin a su relación sentimental debido a que una parte de sus personalidades no se acoplaban y esas diferencias habrían desatado algunos conflictos.

Juan Osorio defendió a Emilio Osorio ante criticas por su papel de Alejandro Fernández (Foto: Instagram / @emilio.marcos/@juanosorio.oficial)

“¿Por qué has estado a punto de mandarlo a la fregada?”, cuestionó Montserrat. “¿Yo? ¿Qué les contaste? ¿Por qué sabe mucho?”, respondió sorprendida Karol. “Creo que los dos tenemos un ego de por medio muy grande y no sabíamos diferenciarlo, entonces creo que ese fue uno de los puntos que antes de regresar fue lo que hablamos, fue eso”, añadió.

Más adelante, la actriz recordó que al principio de su romance con el intérprete de Alejandro Fernández en El Último Rey: El Hijo Del Pueblo le compuso una canción de amor que tiempo después lamentó haber escrito porque rompieron. Sin embargo, lograron recuperar su relación y ahora recuerda la pieza con mucho cariño

“Me acuerdo que escribí una canción cuando estaba super enamorada, después Emilio me terminó y dije ‘no, nunca más le vuelvo a escribir una canción de amor’. Una de las frases que pude fue ‘intenté enamorarme y no funcionó', una cosa así ‘no vuelvo a creer en el amor’”, comentó.

Foto del programa "Motse y Joe" de Univision. (Fotos: Instagram montseyjoetv)

Paulina Goto acompañó el sentimiento: “Así se siente [...] Yo tengo una amiga compositora, Ale Zeguer, que un día me dijo que está super chido que cuando alguien te rompe el corazón y estás un poco ardido, o lo que sea, que puedes escribir una canción y monetizar ese truene”.

La entrevista continuó sin más sobre el tema debido a que las presentadoras de televisión recordaron algunas el paso Karol Sevilla por Televisa, pues no sólo ha participado en La Rosa de Guadalupe, también formó parte del panel de jurado en Pequeños Gigantes.

