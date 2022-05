Quiénes son los mexicanos que llegarán a Cannes 2022

Julio Chavezmontes y Kim Torres son algunos de los realizadores mexicanos que llegarán a Cannes este 2022. Foto Julio Chavezmontes: Getty Images Foto Kim Torres: Twitter @KimTrres

El Festival de Cannes de este año contará con la presencia de grandes talentos mexicanos, como el productor Julio Chavezmontes, quien presentará la cinta Triangle of Sadness del director Ruben Östlund. Mientras que la directora Kim Torres llevará consigo el cortometraje Luz nocturna, producción entre México y Costa Rica. Ambos son dos jóvenes promesas del cine. Por su parte, también se presentará un cortometraje de la Universidad de Guanajuato titulado La Colmena.

La 75 entrega del Festival de Cine de Cannes, Francia, tendrá lugar del próximo 17 al 28 de mayo. En la actualidad, se trata de uno de los eventos más sobresalientes del mundo cinematográfico, logrando convertirse, desde hace más de 70 años, en un encuentro imperdible para todas las personas inmersas en el mundo del cine.

Mexicanos sobresalientes

Julio Chavezmontes ha destacado por su labor como productor y guionista, lo que lo ha llevado a hacerse acreedor del premio al Mejor Guion en el Festival de Sundance, en 2018. Comenzó su carrera como coescritor del filme Halley en 2012; fecha desde la que no ha detenido su activa participación en reconocidas cintas, como: Tenemos la carne (2016), Tiempo compartido (2018), Antígona (2018), Nuestro tiempo (2018) o Love me not (2019). Es cofundador de la casa productora y distribuidora Piano, junto a Sebastián Hofmann.

Esta será su tercera asistencia a la fiesta gala; el año pasado llegó a Cannes con tres sobresalientes coproducciones: Anette, de Léos Carax, Memoria de Apichatpong Weerasethakul e Isla Bergman, dirigida por Mia Hansen-Love.

Julio Chavezmontes en Sundance 2018. Fotos: Getty Images

Este año arriba al festival francés para ganar la Palma de Oro con Triangle of Sadness, dirigida por Ruben Östlund y protagonizada por Harris Dickinson, Charlbi Dean y Woody Harrelson. El filme cuenta la historia de una pareja de modelos, Carl y Yaya, que se encuentran atrapados dentro de un crucero con personajes millonarios; traficantes y criminales, al tiempo que se acercan a una tormenta.

Por su parte, llega también el cortometraje Luz Nocturna de la directora costarricense radicada en México, Kim Torres. Esta producción competirá en la selección oficial del festival.

Torres es una guionista y directora que ha trabajado en múltiples cortometrajes, como Bandana, Forest y el Campeón o, recientemente Atrapaluz, el cual compitió en el Festival Internacional de Cine de Morelia el 2021, así como en los festivales de Locarno y Touluse. Por otra parte, ha participado como guionista en proyectos del realizador Manolo Caro, tales como La casa de las flores y Érase una vez... pero ya no.

Kim Torres es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica. Twitter: @CCCMexico

En Luz Nocturna también se cuenta con la participación de una joven mexicana egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), Melissa Nocetti, como Directora de Fotografía, de tan solo 25 años.

Otro proyecto que llega a las salas de Cannes, es el cortometraje La Colmena realizado por alumnos de la Universidad de Guanajuato. Si bien, dicho proyecto no forma parte de la selección oficial, fue escogido para ser presentado como parte de la categoría Shor Film Corner.

El filme de 22 minutos tiene por objetivo el reflejar la inseguridad que viven los jóvenes estudiantes de dicha universidad, englobando temas como el homicidio y la desaparición forzada. Fue estrenado por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en 2021. Los realizadores ha utilizado pseudónimos para proteger su identidad, haciéndose llamar Víctor Jara, Jean Renoir, Rosario Castellanos o Luis Donaldo Colosio.

El cortometraje La Colmena fue realizado por estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Foto: UGTO

En esta edición se espera la presentación de la cinta Top Gun: Maverick, protagonizada por Tom Cruise, a quien se le rendirá un homenaje por sus años de carrera el mismo día del estreno mundial del filme.

Otra de las obras más esperadas es Les Crimes du Futur, la más reciente película de terror del aclamado director canadiense, David Cronenberg, la cual contará con Kristen Stewart, Léa Seydoux y Viggo Mortensen como parte de su reparto.

El Festival de Cannes es una cita obligada para todo amante del cine. Foto: Getty Images

