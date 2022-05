La irónica respuesta de Eugenio Derbez ante rumores de compra de una mansión por USD 14 millones

El actor desmintió la noticia REUTERS/Danny Moloshok

Nuevamente Eugenio Derbez se ha hecho viral en redes sociales y en esta ocasión no es por su apoyo al proyecto Sélvame del Tren, su defensa ante los ataques del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o ser criticado por sus proyectos artísticos en los que está trabajando. De acuerdo con reportes internacionales del diario Dirt, el actor habría obtenido una lujosa y exclusiva mansión avaluada en USD 14 millones -aproximadamente cerca de 300 millones de pesos mexicanos-.

De acuerdo con dicha información el actor de CODA: Señales del corazón -ganadora del Oscar 2022 a Mejor Película- la enorme residencia se encuentra ubicada en Encino, California, Estados Unidos, y está rodeada de otras importantes y lujosas mansiones donde viven celebridades de la talla de Channing Tatum, Kelly Clarkson y la cantante de desendencia mexicana Selena Gómez. De manera rápida el líder de la dinastía Derbez rompió el silencio en sus redes sociales, haciendo de una forma muy particular, donde su ironía y sentido del humor ha sido ovacionado por miles de usuarios.

Así fue la contestación (Foto: Twitter)

“Aquí una foto de la casa que dicen que acabo de comprar”, tuiteó agregando una imagen de El Taj Mahal, uno de los monumentos más fácilmente reconocibles del mundo ubicado en India.

Al viral hilo se sumaron más comentarios: “Aquí el jardín de la casa que dicen que me acabo de comprar, en donde me echo mis cascaritas”, escribió en el tuit donde incluyó una fotografía de los jardines del Palacio de Versalles, ubicado en París, Francia, divirtiendo a miles de fans que respaldaron su versión ya que apostaron que si fuera cierto no hubiera retomado el tema con la brevedad que lo hizo así como en la forma en que ahora ha dado de qué hablar en todo México.

Así fue la contestación (Foto: Twitter)

En la última publicación no dudó en incluir el nombre de su hija con Alessandra Rosaldo, Aitana Derbez, para publicar una gran alberca donde muchas personas disfrutaban del sol y el agua tibia, señalando que eran encargados de la diversión de la pequeña. “Aquí la alberca de la casa que dicen que me acabo de comprar.. (Los niños los contrato para jugar con Aitana)”, agregó.

A pesar de lo viral y el número de likes que ha recibido, los detractores del actor de películas como No Se Aceptan Devoluciones, La Misma Luna y Cómo Ser Un Latin Lover han superado por mucho los comentarios positivos, pues se le reclama intérprete su participación en el proyecto Sélvame del Tren:

Así fue la contestación (Foto: Twitter)

“Bien que te burlas de este supuesto chisme, pero no dudo que sea cierto o que bajo el nombre de tus hijos, tus cuates rateros y demás ya tengas miles de cosas”. “Ojalá con ese sentido tomes todo cuando se destape los millones de pesos que le has robado al Estado con tus películas sin talento que haces tu y los tuyos”. “Gran error que cometiste al abrir la boca sobre el Tramo 5 del Tren Maya, ahora todos sabemos hasta lo que no de ti”. “Siempre tan chistoso (sarcasmo). Este señor no entiende que en México ya no es bien recibido”, escribieron.

Natalia Córdova, pionera de Sélvame del Tren, sobre los ataques de AMLO a Derbez

La actriz, activista y mejor conocida por sus interpretaciones en proyectos extranjeros como Agents of S.H.I.E.L.D -serie de televisión del Universo Cinematográfico de Marvel-, haber prestado su voz para la popular película de Disney sobre la cultura mexicana en día de muertos, Coco, siendo ella Frida Kahlo opinó sobre el tema, ya que ella es pionera en la fundación del proyecto.

La actriz platicó en exclusiva para Infobae México (Fotos: Instagram/@yosoycordova/@selvamedeltren)

“Esto no es por mí, ni por Eugenio. Ese señor se ha rifado, él ha estado porque es el más famoso de nosotros, pero ni siquiera es fundador, pero es el más famoso y por eso a el que más le han tocado los golpes, pero ahí está, ahí sigue, al pobre le dijeron que por culpa de él quién sabe qué, pero está por una cosa que es el agua y la naturaleza. Ni siquiera es amigo mío, porque hay gente que ni nos conocemos, claro yo lo admiro muchísimo pero no nos hemos saludado en persona y aún así estamos unidos bajo una misma causa”, externó a Infobae México.

