Video: batearon a joven que propuso matrimonio a su pareja en el estadio de los Toros de Tijuana

En redes sociales se viralizó el incómodo momento en el que una mujer rechazó una propuesta de matrimonio

El romanticismo y el amor suelen ser dos de los principales endulzantes de la vida; día con día, miles de parejas buscan la forma de demostrarse su cariño a través de acciones que en ocasiones suelen ser memorables, como una pedida de matrimonio, no obstante, estos actos a veces suelen no salir de la forma en la que se espera, situación que se agrava cuando se realizan frente a una gran cantidad de público.

Tal fue el caso de un aficionado de los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol, quien preparó una peculiar sorpresa para su novia durante el partido en el que se enfrentaron los Generales de Durango con el equipo local en las inmediaciones del estadio Chevrón en Baja California.

De alguna forma, el aficionado consiguió un permiso para descender a la cancha del recinto en donde en un inicio se le observó junto a su pareja disfrutando con las porristas y mascotas de los equipos cuando de pronto, en las bocinas del estadio comenzó a sonar la marcha nupcial. La novia con sorpresa volteó hacia donde su pareja se encontraba para escuchar como él, con todo y micrófono, le propuso matrimonio.

Pese a que se esperaba que la novia respondiera favorablemente, todo terminó en un incómodo momento (Foto: Captura de pantalla Tik Tok / Toros de Tijuana)

Entre las ovaciones del público asistente, el joven sacó una pequeña caja y se arrodilló para esperar la respuesta de su novia, no obstante, a ella se le observó sumamente incómoda y apenada por lo que, sin respuesta alguna, solo tomó la decisión de retirarse del sitio.

El aficionado de los Toros de Tijuana permaneció hincado mientras observaba como su pareja salía por la lateral de la cancha del estadio; el incómodo momento causó conmoción entre los asistentes quienes en seguida comenzaron a gritar y abuchear desde las gradas.

El hecho fue compartido por la cuenta oficial de Twitter del equipo de béisbol Toros de Tijuana (Foto: Twitter / @TorosDeTijuana)

A través de la cuenta oficial de Twitter del equipo de los Toros de Tijuana compartieron el incómodo momento que se vivió el pasado sábado 7 de mayo en el estadio Chevrón.

“Acabamos de tener un momento en el Chevrón. Un fan pidió matrimonio a su novia y le dijeron que NO”, publicaron en la red social en un primer mensaje.

Posteriormente, compartieron que contaban con el video del suceso, mismo que subieron a la misma red social minutos después y el cual logró viralizarse entre los mismos usuarios de plataformas digitales.

De pronto las opiniones se vieron divididas entre quienes argumentaban que fue muy grosero por parte de la chica haberlo avergonzado de esa forma frente a tanta gente y quienes la defendieron puntualizando que no deberían de juzgarla pues nadie sabe completamente los motivos que tuvo para rechazar la propuesta del aficionado de los Toros de Tijuana.

“Sé imaginan sí sé hubiera hinchado?. Qué sé busque otra, al cabo ya sé vio qué no lo quiere lo avergonzó delante de mucha gente”; “Ella no estaba obligada a decirle que si, además que el vato uso la presión social, neta se merecía que le dijera que no”; “Que ogt !!! Pobre vatillo”; “No la juzguen, ella no estaba obligada a decir que sí, esas cosas se platican en privado...”; son algunos de los comentarios de internautas que se pueden leer en la publicación original del video en Twitter.

Lo que pretendía ser un momento memorable, trascendió de una inesperada forma (Foto: Captura de pantalla Tik Tok / @TorosDeTijuana)

El mal sabor de boca que dejó el incómodo momento terminó por convertirse en un video viral de internet, en donde miles de usuarios emitieron su postura respecto a este tipo de supuestos detalles románticos en donde la presión social juega un papel crucial para la toma de decisiones y señalamientos.

Si bien a muchas parejas les parece romántico que les demuestren amor en actos públicos, la realidad también engloba a muchas otras que este tipo de actos les genera incomodidad e incluso pena, por lo que se ha abierto el debate sobre si este tipo de “pedidas de mano” son las ideales para comenzar la historia de algún matrimonio que termine en un final feliz y no en un desagradable recuerdo como fue el caso del aficionado de los Toros de Tijuana.

