Canelo Álvarez y Diego Boneta realizaron un “palomazo” con canción de Luis Miguel

El actor y el boxeador asistieron a una fiesta después

La popular y comentada pelea entre el boxeador mexicano Saúl el Canelo Álvarez y el ruso Dmitry Bivol dejó dos grandes cosas: entender que hasta los más grandes pueden ser derrotados y que un palomazo -ya viral en redes sociales- puede ayudar a sentirse mejor. Por ello, la súper estrella de box no dudó en compartir un divertido momento con el actor Diego Boneta y cantar La Media Vuelta, clásico de Luis Miguel.

El momento ocurrió después de su derrota ya que no logró consagrarse campeón de los semipesados pues sucumbió ante el ruso Dmitry Bivol; después de 12 rounds, el récord de victorias al hilo del Canelo terminó pues los jueces le dieron la victoria a Bivol con las tarjetas 115 - 113 y así acabaron con el legado del quien era considerado el mejor libra por libra.

La fiesta que parecía ya ser anticipada, sin importar el resultado, fue una herramienta para que se olvidara de todo lo vivido durante su importante pelea, por lo que festejó rodeado de amigos y familiares. La presencia del actor que le dio vida a El Sol en su bioserie para una importante plataforma de streaming -siendo el primer gran fenómeno en dicho formato audiovisual- fue una de las más destacadas y por ello su video cantando juntos ha dado mucho de qué hablar.

Diego Boneta y Saúl el Canelo Álvarez Twitter: @santiagojim7

Las redes sociales no pararon de mencionar que con ese palomazo se comprobaba que el boxeador es un gran fan del intérprete de otras grandes canciones como Ahora Te Puedes Marchar, Hasta Que Me Olvides y Culpable O No. Entre los comentarios más repetidos se hablaba de la gran voz que tiene el Canelo Álvarez, así como lo difícil que es para Diego Boenta despedirse de su personaje.

“Diego Boneta jamás podrá dejar de ser Luis Miguel, al grado de que el Canelo pensó que estaba con el mismo Sol de México”. “Este palomazo me ha dado todo lo que necesitaba. Si él está contento después de la madrina que le dieron y perder a nivel mundial, creo que nosotros nos quejamos por cosas insignificantes”. “La verdad siento que si tiene una voz muy linda, pero pues Diego si es cantante y pues de alguna manera si lo opacó muy cañón”. “Estos dos juntos son una de las cosas más sexys que podrán encontrar en internet, aunque me da algo de cosa por Diego ya que no lo dejan en paz con Luis Miguel y eso debe ser algo complicado para él que siempre intenta que las personas ya no lo asocien a su personaje”, escribieron en Twitter.

Así se reuinieron Diego Boneta y Canelo Álvarez (Foto: Intagram/@diego)

Luis Miguel no sale de la vida de Boneta

Aunque la carrera de Diego Boneta empezó desde que era un niño, el actor tuvo un exponencial ascenso cuando protagonizó Luis Miguel: la serie. Pero, aunque el show transmitido por Netflix ya llegó a su fin, el artista ha sido duramente criticado por aparentemente seguir comportándose en la vida real como El Sol de México.

Hace unos días, durante el programa español La Resistencia al cual fue invitado Boneta, en un fragmento que se viralizó rápidamente en TikTok se puede observar al ex Rebelde (2004) platicando con el conductor David Broncano sobre su participación en la bioserie del intérprete. Ahí su participación no dejó de ser comparada con actuaciones de El Sol cuando era joven.

(Foto: diego / Instagram)

“Ya se quedó con el personaje”. “Ahora habla como Luismi”. “Se quedó en la imitación”. “Que alguien le avise que no es Luismi”. “Se creyó demasiado el papel, tanto que se perdió en él. Luis Miguel jamás igualado”, fueron algunas de las menciones que aparecen en los virales videos en contra del actor mexicano.

