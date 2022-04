Jennifer Lopez reveló el íntimo lugar donde Ben Affleck le pidió matrimonio: “Estaba en mi lugar favorito de la Tierra”

Jennifer Lopez and Ben Affleck attend a special screening of the film "Marry Me" at the Directors Guild of America in Los Angeles, California, U.S., February 8, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Jennifer Lopez, de 52 años, reveló el insólito lugar que eligió Ben Affleck, de 49, para proponerle matrimonio por segunda vez, 18 años después del primer compromiso que cancelaron en 2004. En una nueva edición de su boletín que le envia a sus seguidores, la exitosa cantante detalló cómo fue que su famoso novio le pidió que se casara con él.

JLo dijo que Affleck le pidió casamiento mientras ella estaba en el baño. “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito de la Tierra (dándome un baño de burbujas), mi hermoso amor se puso de rodillas y me propuso matrimonio”, le contó a sus fanáticos.

Jennifer Lopez estaba tomando un baño cuando Ben Affleck le pidió casamiento

“Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré sonriendo y llorando al mismo tiempo, tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo”, continuó contando en un video, donde muestra el anillo que le obsequió el actor.

La emoción hizo que JLo no pudiera responderle nada al actor. “Me quedé literalmente sin palabras y él me dijo: ‘¿es un sí?’ Y yo le contesté: ‘¡por supuesto que es un sí!’”, reveló. “Sonreía y se me caían las lágrimas, me sentía increíblemente feliz y completa. No fue nada del otro mundo, pero fue lo más romántico que podría haber imaginado”, confesó.

“Fue solo una tranquila noche de sábado en casa y dos personas que prometen estar siempre ahí el uno para el otro”, añadió la artista, que se ha casado tres veces. Su primer matrimonio fue con Ojani Noa, el segundo con Cris Judd y el último con Marc Anthony.

Jennifer Lopez muestra el anillo de compromiso que le regaló Ben Affleck

La cantante, que tiene dos hijos con Marc Anthony, también explicó el significado del diamante verde que tiene el anillo que le regaló Affleck y que podría costar entre 5 y 10 millones de dólares. “El verde es mi color favorito y también es mi color de la suerte”, relata en la grabación. “Obviamente, ahora será mi color de la suerte para siempre. Significa mucho que alguien piense en ti, te quiera y te vea. Fue el momento más perfecto”.

“Dos personas muy afortunadas que tuvieron una segunda oportunidad en el amor verdadero”, concluyó JLo, que el año pasado rompió su compromiso con Alex Rodríguez.

Lopez y Affleck reavivaron su amor en abril de 2021. Ambos hicieron su debut en la alfombra roja como pareja en el Festival de Cine de Venecia en septiembre de ese año.

Affleck le dijo recientemente a Howard Stern que su relación inicial con la protagonista de “Marry Me” sufrió la presión de la prensa. “La atención de los medios fue alrededor del 50 por ciento de lo que destruyó nuestra relación”.

La cantante anunció su compromiso con Affleck en las redes el viernes después de ser fotografiada con un enorme anillo. Actualmente están buscando casa.

La pareja no planea contarle a nadie sobre la boda. “Después de la última vez que se comprometieron, no habrá ningún anuncio de cuándo y dónde se casarán. Simplemente lo harán y luego lo lo dirán. Invitarán a los amigos a algo así como un cumpleaños y luego resultará ser una boda y se casarán frente a unas 30 o 40 personas”, dijo una fuente a Page Six.

Seguir leyendo: