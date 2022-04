Diablos Rojos presentó nuevos uniformes de cara al inicio de la Liga Mexicana de Béisbol; debutarán contra los campeones

Diablos Rojos del México, temporada 2022. Foto: DiablosRojosMX

El béisbol de mayor tradición e historia en México se pondrá en marcha el próximo jueves 21 de abril con el partido inaugural de la Liga Mexicana de Béisbol entre los Diablos Rojos del México y los Toros de Tijuana, vigentes campeones del circuito. Previo a su debut, el conjunto escarlata presentó los uniformes con los que encarará la nueva temporada, así como el roster completo en donde destacan nombres como los de Iván Terrazas y Roberto Osuna.

Las esperanzas de conseguir un nuevo título para la novena capitalina se vieron renovadas con la presentación de las nuevas equipaciones. Con New Era como la principal marca en el diseño y con Lust México como colaborador, los Diablos dieron a conocer los innovadores uniformes que en total, fueron cuatro: uno totalmente rojo, otro con un color de jersey escarlata y pantalones blancos, otro más color negro en combinación con pantalones blancos y calcetas rojas, y por último uno color blanco en sus tres piezas.

Durante el evento de presentación, Jorge Del Valle, gerente deportivo del equipo aseguró que una de las intenciones en la configuración del equipamiento es que la afición pueda portarla en la cotidianeidad de sus vidas y no únicamente durante los partidos. “Queremos innovación, queremos atraer a un nuevo público, a estas nuevas generaciones y que el béisbol sea un ambiente familiar en todo momento. Queremos que el jersey y la chamarra no sean solamente para el estadio, que se vuelva algo urbano y se pueda ver en cualquier parte a dónde vayamos”, comentó.

El lanzador y una de las principales figuras con las que cuentan los Pingos para el nuevo campeonato, Roberto Osuna, dijo sentirse motivado de poder conseguir un título con el equipo. Además, aseguró que su estado físico es el ideal para brindar su mejor rendimiento. “(La directiva) armó un equipo muy sólido, tenemos gran pitcheo y enorme bateo, estoy seguro de que vamos a competir con quien sea, además, nuestro staff de coaches es excepcional, con personas muy capaces y todo el equipo está motivado para buscar el campeonato”, dijo.

Y agregó: “Me he sentido muy bien, estoy mucho mejor, he trabajado al 100% en mis terapias para fortalecer mi cuerpo y la verdad estoy muy ansioso de que inicie la temporada, tenemos el objetivo en mente de quedar campeones, no hay excusas, estamos listos”. En la temporada 2021, los escarlatas se quedaron en la disputa de la serie por el campeonato en la zona sur al caer ante los Leones de Yucatán cuatro juegos a uno.

El ‘roster’ completo para la temporada veraniega 2022:

Como receptores: Ricardo Valenzuela y Julián León; Japhet Amador, Jorge Cantú, Emmanuel Ávila, Juan Carlos Gamboa, Moisés Gutiérrez, Ichiro Cano, Justin Bour y Mario Cabrera.

Como jardineros: Alejandro González, Jesús Fabela, Julián Ornelas, Ramón Flores, Khris Davis e Iván Terrazas.

Como lanzadores: Arturo López, Edgar Torres, Luis Iván Rodríguez, Alemao Hernández, Edwin Fierro, Francisco Villegas, Armando Araiza, Sasagi Sánchez, Ricardo Hernández, José Frutos, Duilio Ochoa, Mauricio Fuentes, Víctor Morales, José “Jumbo” Díaz, David Huff, Gerson Bautista, Jeremy Jeffress, Francis Martes y Roberto Osuna.

En el staff estarán: Juan Gabriel Castro, Víctor Bojórquez, Juan Cerros, Gerardo Garza, Jesús Arredondo, José Macías y Carlos Sievers

