Lis Vega sufre problemas económicos y de salud por COVID-19

En 2005 la cubana ingresó a la casa de "Big Brother VIP" (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

Hace unos días Lis Vega regresó a México y en una entrevista para diversos medios de comunicación, reveló los problemas económicos y de salud por los que pasó durante su estancia en Estados Unidos, país donde radicó un para obtener la nacionalidad.

La cantante aseguró que en dos ocasiones estuvo grave por COVID-19, pues los síntomas persistieron durante varias semanas, además de que se encontraba sola. “Me dio dos veces Covid y estuve super grave, en esos momentos se necesita que tu familia esté contigo y para mi es una bendición estar en México, lo extrañé un montón, yo le debo todo a este país”, comentó entre lágrimas la cubana para Sale El Sol.

También confesó que se quedó en bancarrota y tuvo que pedir apoyo a sus amigos, pues no tenía ni un dólar. “Lloré mucho, tuve noches de mucha angustia y depresión, me la pasé súper mal; me corrieron de donde yo estaba, me quedé sin dinero, por lo que tuve que acudir a mis amistades para que me ayudaran en ese momento. Mucha gente me apoyó al cien y me mandaban doscientos dólares a la semana y una amiga me dio hospedaje en su casa”.

La actriz se ha realizado numerosas cirugías estéticas que incluso han puesto en riesgo su vida (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

Finalmente comentó que no le guarda rencor a Niurka por haberla criticado al interpretarla en la película Mi Verdad y al realizarse varias cirugías. “Ella se refiere a todo el mundo de manera despectiva, yo creo que después de 20 años de la película, ya es lo más normal del mundo. Yo agradezco enormemente haber compartido escenario, le aprendí muchísimo y creo que eso es lo que se lleva uno de las personas, porque si nos fijáramos en lo bueno de las personas, aunque sean las más villanas, yo creo que cambiaría la percepción porque nadie sabe por lo que está pasando un ser humano”.

Otro de los problemas económicos que enfrentó la cantante a finales de 2019, antes de la pandemia y de que se mudara a Estados Unidos, fue con su exesposo Mauro Riveros. se casó con el chileno para que él pudiera obtener sus papeles e incluso la acompañó a Estados Unidos. Además ella creyó cuando le dijo que su anterior matrimonio estaba anulado.

La actriz también participó en "Exatlón México" en el año 2017 (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

Vega aseguró que durante su relación Mauro tenía absoluto control sobre el dinero de ella y reveló que sacó una camioneta a crédito (con valor de un millón de pesos mexicanos) para su entonces esposo.

“Él no puso un peso en cinco años, él no trabajaba, él nunca trabajó, él dijo ser mi mánager, intentó y ni eso pudo hacer, porque lo único que hizo fue alejarme de la gente que amo”, dijo para De Primera Mano. Lis dijo que durante su relación Mauro solo trató de acumular bienes para él pues sabía que ella en algún momento lo dejaría.

Vega explicó que en una cláusula de su divorcio, Mauro pidió que se le dejara la camioneta como patrimonio por los cinco años que estuvo con ella y aunque el crédito del automóvil estaba a nombre de Lis, él se comprometía a seguir realizando los pagos, pero como no ocurrió, la actriz lo buscó para pedirle que se la devolviera, pues el banco ya la estaba presionando, sin embargo su expareja se opuso.

Lis tiene su perfil en la plataforma de suscripción OnlyFans (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

La actriz reveló que también tuvo que pedir un préstamo de 500 mil pesos al banco para que él pusiera un negocio, algo que nunca ocurrió y además le dio 10 mil dólares para comprar un terreno.

“Me hizo pedir una deuda de 500 mil pesos para poner un negocio que nunca puso, aparte flojo. Ese dinero que pedí por él para que saliera adelante, le pedí el préstamo en el banco y él se desentendió”.

