“Nadie me mantiene”: Lis Vega feliz de vender contenido sensual a sus 44 años

La modelo cumplió 44 años y aseguró sentirse segura con su edad (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

Algunas figuras del entretenimiento han diversificado sus fuentes de empleo y, además de su trabajo sobre los escenarios y foros de televisión, han recurrido a las nuevas tendencias del mundo digital que permiten explorar otras posibilidades de mantener un ingreso y al mismo tiempo procurar un contacto directo con sus seguidores.

Tal es el caso de Lis Vega, quien a sus 44 años está muy satisfecha por el apoyo de sus fans en las redes sociales, pero especialmente por aquellos que han pagado una suscripción a su cuenta de OnlyFans, donde la modelo cubana asegura que le va “muy bien” económicamente.

La bailarina aseguró percibir ganancias considerables en la plataforma de contenido exclusivo y admitió que, además de las ganancias, también se siente feliz de poder complacer a sus suscriptores que la han convertido en un “símbolo sexual” al paso de los años.

La cubana dice que ser un "sex symbol" es uno de los tantos papeles que ha encarnado (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

Lis comenzó su faceta como modelo de la plataforma de contenidos en medio de la pandemia para hacer frente a los gastos, sin embargo ahora le ha ayudado para mantener su estilo de vida, pues aseguró que no depende de ningún hombre, por lo que como mujer independiente debe generar sus propios ingresos.

“A mí me va muy bien, llegó en una etapa de la pandemia, cuando yo tenía que llevar sustento a mi familia, yo no tengo pareja, a mí nadie me mantiene y es como una revista de caballeros, pero en plataforma, subo mi foto al mes, la gente paga su mensualidad y es un contenido exclusivo”, dijo en el programa De primera mano.

“Yo tengo muchos años siendo un sex symbol, es uno de los tantos personajes que he hecho en mi carrera como artista, le presto mis emociones para crear un personaje, que en este caso es una mujer sexy y erótica y qué bonito que voy a salir en una revista para caballeros en Latinoamérica, como lo hice hace muchos años”, agregó la famosa.

Lis aseguró obtener buenas ganancias con la venta de su contenido privado (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

La también cantante dijo sentirse orgullosa por llegar a su edad y ser considerada para recibir propuestas de colaboraciones en revistas enfocadas al público masculino. “Que a estas alturas todavía me quieran contratar y yo siga ganando, con 40 años, yo soy muy bendecida todavía de tener publicó mío. Tengo 44 años, “qué me va a dar miedo, yo estoy muy orgullosa de cumplir años”, añadió.

Además la cubana expresó sentirse plena sin una pareja sentimental en su vida y destacó que, aunque sí mantiene contacto con amigos, prefiere enfocarse a vivir su vida “con libertad”.

“Estoy en el mejor momento de mi vida y me siento plena y no tengo que andar dando explicaciones, soy libre de mente, alma, cuerpo y espíritu. Libre soy, porque no tengo nadie y mi corazón no corre peligro. Tengo uno u otro que me consiente, sí salgo con amistades y a conocer chicos, pero en mis propósitos no es tener ahorita una pareja”, expresó.

La actriz aparecerá próximamente en las páginas de una revista para caballeros (IG: lisvegaoficial)

Pero Aleida Núñez no es la única famosa que recientemente ha dado detalles de su experiencia en la venta de contenido erótico de suscripción. En marzo de este año, Aleida Núñez habló de la creación de su propia plataforma inspirada en el éxito de la empresa digital. La tapatía estrenó su propia versión de OnlyFans para poder vender contenido exclusivo, aunque dejó en claro que nada llegará a lo vulgar.

En entrevista para la revista TVyNovelas la actriz que actualmente forma parte del melodrama Corazón Guerrero, para Televisa Univision, concedió mayor detalle sobre la idea general que es su página personal de contenido “sensual”, donde además explicó cuáles son las diferencias que existen con la popular plataforma que ha revolucionado la industria de la intimidad humana.

“La lanzamos en diciembre y la verdad es que va muy bien, ha tenido muy buena aceptación, comentarios lindos”

Lis aseguró que estando soltera se siente "feliz y libre" (IG:lisvegaoficial)

“Aquí las fotos son súper sensuales, pero muy bien cuidadas; sí hay videos, imágenes, aunque no rebasan esa delgada línea de la vulgaridad o el desnudo total. Y como también soy actriz, por medio de las fotos podemos crear historias diferentes, cada vez son conceptos distintos, en locaciones interesantes, espectaculares… Hemos hecho fotos con autos de lujo, en cabañas, y ahora vamos a hacer con helicópteros y aviones privados. Entonces, sí se invierte mucho en la producción para darles la mejor calidad”, expresó.

