“Somos la pareja ideal”: Marisela reveló por qué no se casó con Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís y Marisela protagonizaron uno de los romances favoritos del público mexicano en los años 80 (Foto: Instagram/@mariselaofficial @marcoantoniosolis_oficial)

Los intérpretes de La pareja ideal, Marco Antonio Solís y Marisela, tuvieron un romance hace casi 40 años. La relación suscitó muchos rumores, aún más cuando se terminó sin muchas explicaciones y volvió al poco tiempo, pero la intérprete estadounidense decidió finalmente decir toda la verdad sobre aquella relación.

La relación entre esta famosa pareja nació cuando ella tenía sólo 14 años y su carrera a penas iniciaba. Aunque todo comenzó por causas laborales, al poco tiempo se convirtió en amistad y después en amor romántico.

Lamentablemente, este romance no logró llegar al matrimonio a pesar de cuánto duró. Se terminó sin razón aparente y pronto el “Buki” contrajo matrimonio con quien sería su primera esposa, Beatriz Adriana Flores, una cantante del norte de México, con quien tuvo a su primogénita.

Marco Antonio Solís tenía 20 años cuando conoció a Marisela, quien tenía 14 años. Ambos se acompañaron en el inicio de sus carreras en solitario (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Ante las diversas versiones del rompimiento de La pareja ideal, Marisela reveló sus motivos para no llegar al altar con Marco Antonio Solís: “Somos muy diferentes, eramos diferentes, él tiene su forma de vivir y siendo más grande que yo, tenía reglas y yo no sé aceptar reglas. A parte, pues yo estaba iniciando mi carrera, yo estaba iniciando a trabajar y me interesaba mi carrera. Yo creo que fue, a lo mejor, lo mejor que pasó en nuestra vida”, confesó la cantante en entrevista con Ventaneando.

Después de que su noviazgo hubiera llegado a su fin. Cada uno tomó su rumbo: Marisela comenzó a llenarse de fama y el “Buki” conoció a Beatriz Adriana, con quien se casó al poco tiempo, pero ese matrimonio no duraría muchos años.

Cuando se hizo noticia que los cantantes nuevamente era novios, comenzó una gran polémica en donde acusaron a Marisela de ser la “tercera en discordia”, pues se aseguró que la cantante habría intervenido en el matrimonio de su ex y lo habría roto.

Marisela aseguró que la edad fue un factor que afectó su relación con "El Buki" (Foto: Captura de pantalla YouTube)

A estas acusaciones respondió: “No ha pasado nada, no ha pasado nada, todo bonito. Hay relaciones y una cambia de pareja y es todo. Yo, en mi caso, no tengo problema ni con Beatriz ni con su esposa. Yo les deseo lo mejor. Yo estoy contenta con lo que hace Marco, soy su fan, escucho su música. No pasa nada”.

Marisela hace algunos años ya había respondido a este rumor en El minuto que cambió mi destino. En este programa le explicó a Gustavo Adolfo Infante que lo que verdaderamente sucedió en ese entonces fue que el cantante se divorció de la madre de su hija y ellos se reencontraron, por lo que decidieron volver a entablar una relación.

“Él ya no estaba con Beatriz Adriana. Primero fuimos pareja él y yo, después él con Beatriz. Se casaron, luego se divorciaron y volvimos él y yo. Esa es la situación, y tal vez la confusión. Creen que yo me metí, pero no fue así, para nada”, dijo la intérprete de Sin él.

A Marisela le gustaría ser parte de la bioserie del cantante, si es que llega a lanzar una (Foto: Facebook/Marco Antonio Solis)

La “Dama de Hierro” confesó que sí le gustaría ser parte de la bioserie del intérprete de Si no te hubieras ido, pues aseguró que si ella no es representada en este proyecto “no existe Marco Antonio Solís”. Agregó que a ella no le preocupa la forma en que pueda ser interpretada por una actriz, pero sí quiera que sea como la vio su ex pareja.

Según dijo Marisela, la mejor forma en que la pueda ver el público, sería como aquella joven que mantuvo un noviazgo con el famoso cantante, pues por algo “somos La pareja ideal”.

