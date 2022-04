Benny Ibarra desmintió “negociación” entre Sasha Sokol y Luis de Llano: “Es un tema muy delicado”

Crédito Instagram @luisdllanomacedo, @sashasokolova y @bennyibarra

Ya pasaron casi dos meses desde la denuncia pública Sasha Sokol hizo contra Luis de Llano por presunto abuso y el tema sigue dando de qué hablar. Tanto el público como algunas figuras del medio han opinado al respecto y dentro de todas las declaraciones resaltan aquellas expresadas por el círculo cercano de la cantante y el productor.

Tal es el caso de Benny Ibarra, quien guarda un estrecho lazo con ambos involucrados. Durante su niñez y parte de su juventud trabajó junto a Sasha Sokol en Timbiriche, convivencia cotidiana que les permitió construir una fuerte relación de amistad que perdura hasta la actualidad. Luis de Llano también formó parte del concepto musical como productor, pero su relación traspasa el ámbito laboral al personal porque es su tío, hermano de su madre Julissa.

Tras el testimonio que compartió la intérprete de Cada beso a través de redes sociales, Benny Ibarra trató de mantenerse al margen de la situación y sólo se limitó a externar su apoyo para ambas partes. Sin embargo, hace unos días habló al respecto en un encuentro con los medios a su salida del Mercedes-Benz Fashion Week México 2022, evento donde su hija y esposa participaron como modelos.

La pareja conformada Benny Ibarra y Celina del Villar vivió un tropiezo el año pasado cuando se reveló la infidelidad de él (Foto: Instagram)

Sin profundizar mucho en el tema familiar, el ex Timbiriche dejó entrever que durante el tiempo que ha pasado desde la denuncia tanto Sasha Sokol como Luis de Llano han reflexionando sobre lo ocurrido.

“Es tan profundo y el nivel de conversación tiene que ser tan alto, que es muy difícil comentarlo en una entrevista así [...] Gracias por estar preocupados, tanto por ella como por mi tío, ambos a quienes amo. Es todo lo que puedo decir por ahora. Ha sido difícil para todos. Hay respeto y están tratando de que todo se resuelva desde el corazón”, declaró.

A pesar de que su intención no fue herir susceptibilidades, la última parte de su declaración saltó en algunos usuarios de redes sociales, quienes criticaron una supuesta ‘negociación’ entre los involucrados después de que la intérprete de Rueda mi mente compartiera su testimonio de abuso. Debido a la inesperada situación, Benny Ibarra optó aclarar el trasfondo de su declaración y lamentó lo ocurrido.

(Captura: @bennyibarra/Twitter)

“Hace unos días hice una declaración que generó la impresión equivocada de que entre Sasha Sokol y Luis de Llano hay una negociación, y no es así. Lamento haber causado confusión en un tema tan delicado”, escribió en Twitter.

Como era de esperarse la opinión se dividió en la sección de respuestas, mientras algunos insistían en que la presunta ‘negociación’ existía, la mayoría defendió al cantante porque consideraron que todo se trató de un malentendido.

“Benny, todo se tergiversa siempre en nuestra contra. La gente actua con saña cuando se trata de juzgar a los demás”. “Que pena que no decir nada también genere cosas equivocadas, un abrazo con cariño”. “Tú no tienes por qué disculparte, no eso tiene nada que ver contigo, yo siempre estoy de tu lado”, “No te preocupes, no tienes por qué aclarar nada, es un tema delicado. Sasha tiene nuestro apoyo y tú también”, fueron algunos comentarios.

La cantante tenía 14 años y el productor 39 cuando estuvieron en una relación. (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Esta no fue la primera vez que Benny Ibarra se pronunció respecto a la denuncia de Sasha Sokol. Hace unas semanas asistió como invitado especial al programa Hoy para hablar sobre sus próximos proyectos musicales y aunque trató de evitar a toda costa cuestionamientos sobre el tema, no pudo evitar responder la pregunta de Andrea Legarreta, esposa de su amigo y excompañero de Timbiriche, Erik Rubín.

“Es un tema muy delicado que ha generado muchísimo dolor en la familia. Obviamente la familia también de Sasha, ella es mi familia, es mi hermana [...] Me cuesta trabajo hablar del tema por el dolor, me cuesta trabajo porque si fuera realmente una discusión… el 90 por ciento de las personas que están allá afuera lo terminan utilizando como bala de cañón y es algo para lo que yo, personalmente, no me puedo prestar”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: