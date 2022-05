Mariana Botas reveló infidelidad que vivió en una de sus relaciones

Mariana Botas reveló en diversas ocasiones las malas experiencias que ha tenido en el amor. Foto: La Neta Noticias

La actriz mexicana Mariana Botas reveló a sus followers una de las infidelidades que vivió a lado de una de sus ex parejas. Tiempo atrás, la artista confirmó que su trayectoria en el amor no ha sido satisfactoria, ya que han existido innumerables hombres que le han lastimado en diversas ocasiones, incluso, llegó a su vida una persona que le derivó mucho temor, dada la fuerza emocional que ejercía sobre su persona.

Fue por medio del canal de YouTube, Envinadas, el cual protagonizan sus compañeras y amigas, Jessica Segura y Daniela Luján, cuando la actriz de 32 años abrió su corazón y comentó esta difícil etapa en su vida.

El tema de esta emisión abarcó el tema de los celos y cada una de las actrices describió lo que significa, dada su experiencia. Luego de tantas vivencias por parte de las tres, la intérprete de Martina en Una Familia de Diez, comentó que una vez le encontró una fotografía en el celular a su entonces pareja, donde una supuesta compañera de trabajo, le dejó una nota en su escritorio junto con un detalle, lo que le pareció extraño, ya que ese hombre le había sido infiel en varias ocasiones.

Mariana Botas es mejor conocida como "Martina" en "Una Familia de Diez". (Foto Captura de pantalla)

“Pero eres la loca, ¿No? A mí me pasó igual, no sé qué estaba viendo en su celular (...) y en eso veo la foto de un post-it (nota) en su escritorio de trabajo y había un chocolate (...) entonces le dije ‘¿Por qué le tomas foto a un post-it? y ¿Por qué te deja un chocolate?”, describió.

Tras cuestionar a su novio esta situación, él rápidamente la denominó “loca” por creer que la estuviera engañando, incluso, le aseguró que la otra mujer no era atractiva físicamente: “Me dijo ‘Estás enferma, si la vieras es una vieja ahí (...) si la vieras a la vieja esa, es una apuesta’”, dijo la actriz.

Sin embargo, las especulaciones de la actriz fueron acertadas, pues luego de terminar la relación, Mariana constató sus sospechas, ya que su ex pareja llegó al altar con la otra mujer.

La actriz comparte un canal de YouTube a lado de sus compañeras de escena Daniela Lujan y Jessica Segura. (Foto: Instagram)

“Se hizo una historia y yo quedé como la loca, estás enferma, qué te pasa, y aquí está su enferma (se señaló). Tres Doritos después, ya se casaron, estuvo fuerte”, cerró Mariana Botas.

Por ello, la actriz subrayó en diversas ocasiones que no tiene prisa de encontrar una pareja, ya que sigue sanando todas las malas experiencias que ha tenido con sus relaciones anteriores, no obstante, no le cierra las puertas al amor.

Actualmente, la actriz mexicana sigue interpretando a su icónico personaje Martina, quien representa a una adolescente fresa y caprichosa. Sin embargo, Mariana sorprendió a los televidentes, cuando hace unos meses fue parte del reality show en Todos a Bailar, el cual pertenece a TV Azteca.

No obstante, no fue su mejor debut en la televisora del Ajusco, ya que no incursionó en otros papeles pertenecientes al lugar, de modo que, se especuló que la artista estaría buscando, nuevamente, un espacio en Televisa.

La actriz confirmó que le gustaría participar en el programa "Me Caigo de Risa" Foto: Instagram @marianabotasl

La actriz destacó en diversas historias por medio de su cuenta oficial de Instagram, que uno de sus deseos es ser invitada al famoso programa Me Caigo de Risa, donde su compañero de trabajo, Ricardo Margaleff, formó parte de la “familia disfuncional” en previas temporadas.

Hasta el momento, Botas no ha corroborado nada sobre su colaboración en el programa conducido por Faisy, pero lo que sí es seguro es que la actriz no volvería a un reality show de baile, según declaraciones en un videoclip, también en su canal de YouTube.

SEGUIR LEYENDO: