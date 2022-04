Adela Micha rompió el silencio sobre su regreso a Televisa tras 5 años: “Me sentí en casa”

La conductora reveló que dio positivo a la enfermedad COVID-19 (Foto: Instagram @adelamicha)

Por muchos años Adela Micha fue una de las reconocidas caras en los noticieros de Televisa, pero desde 2016, la conductora abandonó las filas de la famosa empresa. Fue por ello y ante un supuesto veto, que la reciente aparición de la famosa en El Canal de las Estrellas dejó a más de uno sorprendido.

Y es que hace cinco años aproximadamente, la televisora anunció varios cambios en su barra de noticias la tarde y entre esos cambios estaba la salida del aire de La Entrevista por Adela.

El anuncio resultó sorpresivo no sólo para el público, sino para la propia Adela, quien estaba a punto de participar en algunos eventos de la Feria del Libro de Guadalajara, pero decidió cancelarlos para viajar de inmediato a la Ciudad de México y enterarse de lo que estaba ocurriendo.

La conductora pudo volver a Televisa (IG: adelamicha)

Meses después fue que la conductora creó su proyecto llamado Saga by Adela, que más tarde cambiaría su nombre por La Saga. El cual es un programa donde entrevista a personajes de la política y el espectáculo mexicano.

Pero fue en 2019 cuando se reveló que Adela posiblemente estaba veta de Televisa, pues en una ocasión se presentó en la empresa junto a Rebecca de Alba y Susana Zabaleta, pero al llegar a las instalaciones en San Ángel no se le permitió la entrada.

“Ya no me dejan entrar a ningún lado”, expresó Adela en su programa La Saga.

Adela Micha creó su proyecto "La Saga" tras su salida de Televisa (Foto: Instagram @adelamicha)

Es por todo lo anterior que resultó una sorpresa que tras varios años, Adela por fin regresó a la empresa que vio crecer su carrera y, aunque sólo fue para una colaboración en la nueva temporada del programa Perdiendo el juicio, la famosa no dejó de compartir cómo se sintió tras poder volver a la empresa.

“Me divertí, están mis cuates ahí, la neta, Jesús Ochoa que es un actorazo, la verdad que cuando me invitaron yo dije, ¿cómo?, yo qué voy a ir a hacer ahí, ¿no?, pero estando ahí me divertí muchísimo. Jesús Ochoa es una joya de actor, una maravilla, nos la pasamos él y yo improvisando todo, la verdad, estaba el Burro, fue súper divertido. Memo del Bosque que es un gran productor, pero además es un gran amigo, me lo pidió, aparte me hizo la deferencia, porque con esto estrenaron temporada, ayer, fue el primer capítulo, entonces yo muy agradecida”, comentó en Me lo dijo Adela.

Asimismo apuntó que no sólo estuvo muy contenta de regresar, sino que el estar en un terreno tan conocido la hizo sentirse acogida.

Estuvo más de tres décadas en Televisa (IG: adelamicha)

“Y pues nada, es mi casa, me sentí en casa, la verdad, ahí viví, digo, no en Televisa San Ángel, mi centro de operaciones siempre fue Chapultepec, pero iba mucho a San Ángel a hacer cosas y es mi casa”, reveló.

Respecto al aparente veto, Adela narró una ocasión aparte de la acontecida con Susana Zabaleta, pues dijo anteriormente también fue invitada a un programa de Unicable, pero cuando estaba en camino le señalaron que mejor no fuera, porque no la dejarían pasar.

“Esto que llaman la lista Betancourt, de los vetados, eso ya es lo más en desuso que puede haber en la vida, se me hizo muy raro, la verdad, porque mis grandes amigos están en Televisa, los dueños, los presidentes yo creo que fue producto de una confusión, sí ocurrió, pero fue una confusión, pero bueno, 5 años después me volvieron a buscar, me recibieron muy bien”, sentenció.

