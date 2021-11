Michelle Renaud aseguró que lleva un año soltera y Danilo Carrera reaccionó

Foto: Instagram/@danilocarrerah

La actriz mexicana, Michelle Renaud, y Danilo Carrera, comparten una de las relaciones más polémicas en el mundo de los espectáculos. Después de que anunciaron su separación definitiva a inicios de este año, han abundado toda clase de especulaciones: desde encuentros casuales hasta un supuesto embarazo de la actriz.

Sin embargo, ahora fue Michelle Renaud quien echó tierra sobre cualquier especulación de un regreso y aseguró que lleva un año soltera. Ante este hecho, Danilo reaccionó de una manera inesperada.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz de múltiples producciones de Televisa escribió: “Este año soltera me ha enseñado que es mejor construir sueños sola y caminar a ellos acompañada de alguien hermoso que se ve en otro lado, que es mejor tener un buen amigo que un punching bag, que la risa y la magia no es cuestión de sincronía, es cuestión de alegría”, se lee en la publicación realizada el día de ayer.

FOTO: Instagram/@michellerenaud

“Si estás fantaseando con el amor, todavía eres soltero en el interior de tu corazón, sin importar cual sea tu relación actual”, concluyó Michelle en la publicación, quien retomó esta última frase de Pratik Akkwar.

Entre sus seguidores, la reflexión causó conmoción, pues en fechas recientes se había reportado que la ex RBD ya había regresado con el ecuatoriano. Sin embargo, la reacción que causó más extrañeza fue la de el mismo Danilo, quien sencillamente comentó una cadena de emojis en forma de fuego en la caja de comentarios de la publicación.

La noticia de su supuesto regreso, que aparentemente no ocurrió, se dio a través de una foto que publicó Michelle en sus redes sociales.

Foto: Instagram @michellerenaud

En su perfil, Michelle compartió una fotografía besando a Danilo y compartió una enternecedora reflexión sobre los besos dados en los labios y las razones para besarse así: “Siempre me he preguntado ¿Por qué damos besos? ... Les quiero compartir esta respuesta que me dio mi persona favorita”, inició la actriz, dando a entender que Danilo es su “persona favorita”.

“¿Porque nos besamos? ´Nuestros sentimientos están dentro de nosotros y los labios son la única piel interna que tenemos por fuera de nuestros cuerpos. Es la única manera de tocarnos por dentro y de despertar todos esos sentimientos que tenemos por la otra persona”.

Sin mayor explicación, Michelle Renaud subió el tierno significado de los besos que se apropió y que posiblemente le fue dado por Danilo Carrera, esto debido a que tanto la actriz de telenovelas como el originario de ecuador protagonizaron una escena donde se dieron un beso.

Foto: Instagram @danilocarrerah

Por su parte, Danilo también confirmó su regreso a formar una pareja con Michelle durante una entrevista con el matutino Hoy, en donde además admitió que está “más enamorado que nunca”. Sin embargo, ahora, aparentemente se sabe que la pareja no pudo solucionar las diferencias que los llevaron a separarse en primer lugar.

Cuando anunciaron su separación en enero de ese año, la pareja remarcó que una de las grandes razones para terminar su relación fue que Danilo no estaba listo para convertirse en padre; a diferencia de Michelle, quien ha expresado su deseo de traer al mundo un hermano menor para Marcelo en múltiples ocasiones.

“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”, comentó Renaud en un extenso video que publicó en su cuenta de Instagram a principios de este año para explicar su rompimiento.

SEGUIR LEYENDO: