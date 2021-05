La historia detrás de “Ayer”, éxito de Luis Miguel: “Estábamos llorando”

Kiko Cibrián es el productor musical del exitoso álbum "Aries" (Foto: Instagram)

En el reciente estreno del cuarto capítulo de Luis Miguel: La serie se desvelan aspectos de la vida íntima del cantante, a quien ahora se le ve batallar en su faceta de padre al cuidado de la pequeña Michelle.

En la trama del episodio se cuenta la gestación y el éxito de otro tema musical emblemático del cantante, y es que como ya había anunciado el reciente estreno del tema Ayer en voz de Diego Boneta, ahora este capítulo se centra en la grabación del sencillo y la filmación de su consecuente videoclip.

Y es que esta nueva entrega se ha centrado en la temporalidad de uno de los álbumes más exitoso y emblemáticos de “Sol”, se trata de Aries, lanzado en 1993 de la mano del productor Kiko Cibrián, quien también es el responsable del sonido detrás de otros temas como Hasta que me olvides y Suave.

Kiko Cibrián ha mantenido una cercanía con Luis Miguel a través de los años (Foto: kikocibrian / Instagram)

En el capítulo se le ve a Luis Miguel (Diego Boneta) conviviendo con su hija en el set de grabación del video del tema, donde la pequeña Michelle se le ve traviesa e incluso se desparece causando la preocupación del cantante y su equipo de producción.

El tema Ayer es un cover de la canción All That My Heart Can Hold de David Foster, lanzada en 1986, sin embargo este tema original carece de voz y cuenta con una línea melódica marcada por un saxofón. Fue así como el compositor Rudy Pérez se encargó de escribir la emotiva letra de Ayer y en conjunto con Kiko Cibrián, quien adaptó musicalmente el tema, le dieron a Luis Migue uno de sus grandes éxitos.

Sin embargo, la temática del sencillo no tiene mucho que ver con la vida personal de Luis Miguel. Y es que según lo cuenta el compositor Rudy Pérez en su libro El Latin Hit Maker, en un inicio al preparar la canción para presentársela al intérprete, no encontraba la inspiración.

En la segunda temporada se le ve a Luis Miguel luchando por hacerse cargo de su hermano Sergio (Foto: Netflix)

Esa falta de argumentos para contar una historia se tradujo en un bloqueo creativo y mental tras el cual el compositor estuvo a punto de renunciar al proyecto. Pero pronto llego la inspiración el día que junto a su esposa, vieron la película Pide al tiempo que vuelva, protagonizada por Jane Seymour y Christopher Reeve.

Y es que el argumento de dicha película cuenta que un joven caballero viaja a través del tiempo hasta encontrar al amor de su vida, con quien pretende quedarse para siempre y comenzar una vida juntos; sin embargo un día despierta de cierto trance, en otra época y ya no puede volver al momento en que conoció a la mujer que lo enamoró.

Así describió el momento Rudy Pérez: “Betsy (mi esposa) y yo estábamos llorando cuando aparecieron los créditos al final de la película. Apenas nos secamos las lágrimas, miré a Betsy y le dije: ‘Te quiero mucho. Gracias de alejarme de mi escritura para ver esto porque ahora tengo la historia para la canción de Luis Miguel’. Y entonces escribí ‘Ayer’”

Luis Miguel: Ayer (Velez 93), uno de los temas más clásicos del cantante

En la serie vimos que la primera versión del video de la canción no le gustó al cantante por lo que pide que se realice una nueva propuesta. Lo que se ve en el capítulo en realidad es una combinación de elementos que contienen los dos videos musicales de Ayer.

La exitosa canción tiene tres videos musicales los cuales fueron dirigidos por Benny Corral, Rubén Galindo y Gustavo Garzón. Sin embargo, el clip más conocido es el que Warner Music lanzó como oficial, en el que Luis Miguel aparece en varios planos cantando la canción, con algunas tomas en blanco y negro.

SEGUIR LEYENDO: