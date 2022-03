Maribel Guardia a favor de Belinda y Angélica Rivera: “A los hombres les celebran todo y las mujeres somos una zorras”

La actriz defendió a sus compañeras (Fotos: Instagram/@belindapop/@maribelguardia/@angelicariverawold)

Maribel Guardia se suma a la lista de celebridades que han opinado públicamente sobre la polémica “telenovela” que el público mexicano ha titulado “Nodeli”. La actriz se proclamó a favor de Belinda y de las mujeres del mundo artístico en general, incluso utilizando a Angélica Rivera como ejemplo, pues considera que ellas siempre sufren de bullying por parte de los medios de comunicación y fans en general, cuando a los hombres “se les aplaude” todo.

La también cantante explotó ante diversos medios de comunicación por los cuestionamientos sobre qué consejo le podría brindar a la cantante pop tras su ruptura con Christian Nodal. De manera valiente se sinceró y antes de opinar sobre Belinda, utilizó como ejemplo la relación del expresidente de México Enrique Peña Nieto y La Gaviota, en la cual, según su perspectiva, dejaron a la actriz en mal cuando a él se le festejó que iniciara una nueva relación con la popular modelo Tania Ruiz.

“A la pobre de Belinda le han hecho un bullying tan espantoso… Siempre hay una cosa contra las mujeres. Cuando el señor Peña Nieto se divorcio inmediatamente agarró a una chava, guapísima, y todo mundo lo celebró; ‘la pompa que trae’, ‘esta buenísima’. Pero si hubiera sido ella (Angélica Rivera) quien recién separada agarra un hombre, de zorra no la hubieran bajado”, expresó la actriz.

La ex pareja presidencial sigue dando de qué hablar (Foto: Instagram/@epn)

Con una frase que ya ha sido ovacionada en redes sociales la protagonista de melodramas como Corona de Lágrimas, Que Madre Tan Padre o Muchacha Italiana Viene A Casarse dejó en claro que no está dispuesta a fomentar la violencia -en cualquiera de sus formas- contra las mujeres de su gremio o en general: “Hay un bullying terrible contra las mujeres, a los hombres les celebran todo y las mujeres somo unas zorras”.

Maribel Guardia continuó la acalorada entrevista asegurando que está a favor de Belinda y que todos deberían respetar la decisión que tome en torno al popular anillo de compromiso de más de 3 millones de dólares del cual no se ha dejado de hablar desde la ruptura de la pareja. La nominada al Grammy Latino aprovechó para mencionar que haría en su lugar, pero reafirmando que respeta su decisión.

Así lucía la cantante en el video "En La Obscuridad" (Foto: Twitter/@belinda_idolos)

“En el caso de Belinda si él se lo regaló y ella se lo quiere dejar es problema de ella, que se lo deje. Yo tal vez lo regresaría, pero si ella se lo quiere dejar que se lo deje. Era para una boda que no se celebró, pero sí ella se lo quiere dejar… que haga lo que le dé su regalada gana y que se pase a la gente por el trasero”, expresó.

La intérprete de canciones como Que Ricas Son Las Papas, Chacalón o Tú Y Yo recordó lo mucho que le dolió cuando el anillo de compromiso que le dio Joan Sebastian fue robado por unos delincuentes en un asalto en el que estaban los dos presentes y donde incluso la actriz terminó hasta sin sus pertenencias personales ya que fue hurtada de todo.

La actriz recordó su anillo de compromiso que le dio Joan Sebastian Foto: Cuartoscuro

“Fíjate que el anillo que me dio Joan me lo robaron a los dos en un asalto que tuvimos a mano armada, me robaron todo lo que llevaba puesto , las joyas, el reloj. El de mi marido sí lo conservo todavía, lo quiero mucho y lo tengo guardado”, agregó.

La popular actriz retomó la polémica que se ha generado en redes sociales tras la publicación de un escandaloso video donde se le puede ver a lado de Vicente Fernández de una manera muy afectiva. La cantante recalcó que con ella siempre fue respetuoso y no tenía nada malo que decir.

SEGUIR LEYENDO: