Caitlyn es probablemente la celebridad con el cambio más radical de este reto. Anteriormente conocido como el ganador olímpico Bruce Jenner -ex esposo de Kris Jenner y estrella del reality "Keeping Up With the Kardashians"-, es ahora un icono de la comunidad transexual. "Se auténtico contigo mismo", escribió el famoso junto a la imagen.