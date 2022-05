La vez que María Félix hizo llorar a Sara Montiel en su llegada a México

María Félix habría rechazado al menos en dos ocasiones conocer a Sara Montiel (Fotos: INAH)

Sara Montiel fue una de las españolas que se enamoró de México cuando llegó para triunfar en el cine nacional, no obstante, su llegada a tierras aztecas no fue nada agradable ya que María Félix la corrió de un set de grabaciones y la hizo llorar por recibirla de aquella forma sin siquiera conocerla.

María Félix se caracterizó por ser una actriz con carácter fuerte, muchas de sus compañeras llegaron a quejarse de ella debido a la forma en que las trataba, este fue el caso de Sara Montiel, quien aseguró que su colega se comportó grosera con ella desde el día en que se conocieron.

Pese a que la mayoría de las actrices españolas que llegaron a México durante la época dorada del cine nacional, como Carmen Sevilla y Amparo Rivelles, han compartido que su relación con La Doña fue excelente, pues ella se habría comportado con ellas de la mejor forma, Montiel no pudo decir lo mismo.

La primera vez que Sara llegó a México, buscó saludar a algunos de sus compatriotas que se encontraban en el país, por lo que acudió al set donde se estaba grabando Camelia, película protagonizada por el español Jorge Mistral y Félix.

Sara Montiel era una gran admiradora de "La Doña", por lo que no see detuvo en su búsqueda de conocer a la actriz a pesar de su temperamento con ella (Foto: Facebook/Sara Montiel)

Ella quería aprovechar su visita a Mistral para ser presentada a María, a quien admiraba profundamente desde varios años atrás y “veneraba”, según compartió la manchega, pero se llevó la peor de las sorpresas.

Durante un receso de las grabaciones de la cinta, Sara entró al set y para platicar por un momento con Jorge. Al ver que estaban rodando, decidió retirarse de donde estaban las cámaras y caminar hasta un punto donde pensó que no molestaba, pero eso no le basto a María Bonita, quien se enojó por verla divagando.

La protagonista de Juana Gallo la apuntó con el dedo y le dijo que debía salir inmediatamente de las instalaciones porque nadie le había dado permiso para estar ahí.

“La tía me vio y dice: ‘Aquella señorita que está ahí enfrente, fuera del set, que no tiene nada que hacer aquí'. Mira, yo me quería morir”, reveló la española en Historia detrás del mito.

Félix no habría sabido quién era Sara, por lo que no quiso siquiera saludarla (Foto: INAH)

Habría sido tal la impresión que le dio a Montiel que comenzó a llorar y salió corriendo del lugar.

En medio del drama, Jorge Mistral decidió seguir a Sara, para alcanzarla y hacerle saber que no había sido algo personal, pues así era María con todas las personas que no conocía. Mientras el actor intentaba calmar a su compañera, ella sólo sentía que se iba a desmayar de la impresión.

El protagonista de El derecho de nacer pensó que lo mejor era buscar a La Doña para que se explicara o disculpara, pero Sara, sabiendo ya cómo era su colega y sumida en su vergüenza, le pidió que no la llevara con ella.

Sara nunca dejó de defender que María había sido una de las actrices más talentosas (Fuente: AFP)

María Félix, al enterarse de que la manchega sólo quería conocerla y retratarse con ella, se mostró enojada y dijo: ‘Yo, con esta niña, no me retrato. Usted, ¡fuera! No, no, no, ¡fuera!”, mientras que Montiel se sentía cada vez más avergonzada, confesó en entrevista con Juan José Origel.

Esta no habría sido la primera vez que María Bonita la rechazó, pues antes, durante uno de sus viajes a España en 1947, la protagonista de Piel Canela también pidió conocerla y la mexicana se negó completamente, haciéndola llorar también en aquella ocasión.

A pesar de esta mala experiencia con su colega, la española siempre dijo que admiraba enormemente a María por su belleza y talento.

