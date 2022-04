Gomita denunció intento de asalto en su coche: “Me aventaron una piedra”

Foto: Instagram/@gomitaoficial123

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, compartió la peligrosa experiencia que vivió mientras conducía su lujosa camioneta. La actriz denunció públicamente que fue víctima de un intento de asalto y comentó que estuvo a punto de ser extorsionada tras recibir el golpe de un piedra en el cofre de su vehículo, sin embargo, logró evitar que la situación escalara a algo más grave gracias a la decisión que tomó.

La exintegrante de Sabadazo recurrió a sus historias de Instagram para contar la experiencia que vivió en las últimas horas. De acuerdo con el testimonio, se encontraba muy tranquila manejando por la carretera cuando de repente escuchó un fuerte estruendo.

La actriz vio pasar un objeto por enfrente del parabrisas, se trataba de una gran piedra y, como era de esperarse, el impacto dejó una abolladura en su camioneta blanca. En ese momento no sabía qué hacer y, en medio de la confusión por lo ocurrido, tomó la decisión de seguir su camino sin detenerse a ver qué había pasado.

Cuando llegó a su destino se percató del impacto: “Venía como tranquila pero asustada y no lo quise externar”. La comediante siguió con su día sin notificar a sus seguidores sobre lo sucedido. Cabe mencionar que antes del suceso publicó varios videos que grabó durante su viaje, donde no sólo se mostró cantando, también compartió detalles de sus próximas presentaciones como parte de la celebración del Día del niño.

“Primero estaba bien y de repente veo como vuela así una piedra, o sea, se vio que aventaron así... wey, yo pisé y me seguí. [...] me aventaron una piedra nivel Dios cuando venía manejando que a hue*o querían que me parara, me iban a ching*r”, declaró.

Ya más tranquila y desde la comodidad de un sillón platicó su experiencia con el fin de alertar a sus seguidores para que, si llegaran a pasar por una situación similar, no caigan en una extorsión. Durante el video, Gomita dejó entrever que el momento que enfrentó horas antes podía tratarse de una nueva forma de asalto.

“Entonces, nuevo modus operandi, tengan mucho cuidado por favor [...] si a ustedes les llega a pasar esto, que les avienten lo que les avienten, se siguen”, declaró.

En la siguiente historia compartió una fotografía que tomó del cofre de su camioneta, lugar donde impactó lo que señaló habría sido una roca: “Está todo sumido. Me chingaron con una mega piedra para asaltarme”.

Las reacciones no se hicieron esperar, por lo que la actriz agradeció las muestras de cariño que recibió y concluyó aclarando que afortunadamente se encuentra bien ya que tomó la mejor opción. Aracely no compartió más detalles al respecto, por lo que se desconoce si denunciará el hecho ante las autoridades correspondientes.

Esta no es la primera vez que una figura pública denuncia públicamente un intento de asalto. Hace unas semanas Georgina Holguín compartió que fue víctima de los supuestos montachoques debido a que inesperadamente un automóvil sin placas impactó su vehículo y se dio a la fuga. De acuerdo con Luis Martín Rodríguez, coordinador de la Policía en la Zona Poniente SSC, este modus operandi consiste en un impacto planeado por los presuntos delincuentes para intentar extorsionar a la persona afectada.

“Hay casos en los que el alma de la facia viene reforzada con la finalidad de que se dañe el vehículo de atrás y que quedé inmóvil [...] se bajan en algunos casos de forma amable para que acceda a un arreglo. Siempre le sugieren a los conductores que no le llamen al seguro, lo que a ellos les interesa es llegar a un arreglo”, declaró en entrevista para Noticieros Televisa.

La actriz de Vecinos llamó a la policía, pero las autoridades no pudieron proceder debido a que el automóvil que ocasionó el impacto no tenía placas y no pudieron hablar con los presuntos responsables porque huyeron al ver que estaban siendo grabados por la intérprete.

