Día del Niño: así lucían estos famosos mexicanos de pequeños

El Día del Niño se festeja el 30 de abril en México porque el presidente Álvaro Obregón y el Ministro de Educación Pública, José Vasconcelos tenían como objetivo fomentar la fraternidad y la comprensión a las niñas y los niños, así como hacer valer sus derechos.

Para celebrar a la niñez es bueno recordar que todas las personas fuimos niñas o niños en algún momento. Para las personas que tengan curiosidad, en este viaje al pasado se podrá refrescar la memoria de como se veían algunos artistas mexicanos en su infancia.

Aislinn Derbez

Aislinn Gonzáles Michel es una actriz y modelo mexicana que ha protagonizado diversas producciones como A la Mala, Mujeres Asesinas 3, Macho o el actual reallity de su padre Eugenio Derbez, De viaje con los Derbez.

La actriz Aislinn Derbez, un antes y después (FOTO: Gettyimages Twitter/@EugenioDerbez)

Su cumpleaños es el 18 de marzo y actualmente tiene 36 años.

Belinda

Su nombre real es Belinda Peregrin Schull y su lugar de origen es Madrid, España, sin embargo, se ha naturalizado mexicana ya que en su niñez se dedicó a la actuación en novelas de México. Al crecer se inclinó por la música y actualmente ha tenido varios éxitos como la canción Amor a primera vista con Los Ángeles Azules y Lalo Ebratt.

Belinda de Pequeña vs Belinda de adulta. FOTO: Gettyimages Twitter/@bestbelifan

Su cumpleaños es el 15 de agosto y actualmente tiene 32 años.

Eiza González

Eiza González Reyna es una actriz mexicana que actualmente reside en Estados Unidos, donde está ejerciendo su carrera de actuación y ha mantenido un gran éxito en Hollywood. Ha participado en cintas como Baby Driver, The Women of Marwen Y From Dusk Till Down: The Series.

Eiza González cuando era una niña. FOTO: Gettyimages Twitter/@EizaDolly

Ella acaba de cumplir 32 años el pasado 30 de enero.

Alejando Speitzer

Alejandro Sánchez Speitzer es un actor mexicano que comenzó en el mundo de la actuación desde muy pequeño teniendo diversas participaciones en telenovelas infantiles. Actualmente es conocido por protagonizar diversas series de Netflix como Oscuro Deseo, El club y Alguien tiene que morir.

Alejandro Speitzer un antes y después. FOTO: Gettyimages Twitter/@jimenez_fco015

Alejandro tiene 27 años y cumple el 21 de enero.

Danna Paola

Danna Paola Rivera Munguía es una actriz y cantante mexicana. Desde pequeña mostro sus dotes por el arte y protagonizo diversas novelas infantiles. Años más tarde sería reconocida mundialmente por su papel de Lucrecia en la serie de Netflix Elite y después decidiría dedicarse de lleno a la música con lo que ha tenido un éxito rotundo. Algunas de sus canciones más populares son Oye Pablo, Calla Tú, Mala fama y Amor ordinario.

Danna Paola actualmente vs Danna Paola de la novela María Belén. FOTO: Gettyimages Twitter/@DonaldPalencia_

Danna cumple años en junio 23 por lo que en unos meses cumplirá 24 años.

Juan Pa Zurita

Juan Pablo Martínez Zurita Arellano es un influencer y modelo mexicano. Su fama viene gracias a la plataforma Vine pero cuando esta desaparece emigraría a YouTube donde explotaría su fama internacional al crear contenido con celebridades de Internet de Estados Unidos. Tuvo una participación en Luis Miguel: La serie y actualmente está incursionando en el ámbito de documentales tiene un podcast y sigue creando contenido para sus redes sociales.

Juan Pa Zurita antes y después. FOTO: Gettyimages Twitter/@JuanpaZurita

Nació un 29 de marzo y actualmente tiene 26 años.

Christian Nodal

Christian Jesús González Nodal es un cantante y compositor mexicano del género regional. Desde temprana edad presentó gusto por la música y aprendió a tocar la guitarra. En su adolescencia consiguió algunos pequeños contratos en bares y restaurantes para cantar ahí. El joven se dio a conocer mediante redes sociales y Adiós Amor sería el tema que lo lanzaría al estrellato. Desde ese entonces no ha parado de tener éxitos musicales como Probablemente, Amor Tóxico, Los besos que te di y más.

Christian Nodal pequeño vs Christian Nodal adulto. FOTO: Gettyimages Archivo

Cumple años el 11 de enero y actualmente tiene 22 años.

Kenia Os

Kenia Guadalupe Flores Osuna es una influencer y ahora cantante mexicana. Se hizo conocida por crear contenido para YouTube para unos años después descubrir que quería dedicarse a la música. Hasta el momento las canciones que ha lanzado han tenido un gran recibimiento con millones de reproducciones. Actualmente pertenece a la disquera Sony Music y estrenó su primer disco Cambios de Luna.

Kenia Os cuando era bebé. FOTO: Gettyimages Twitter/@lunitateam

Nació el 15 de julio de 1999, así que está cerca de cumplir 23 años.

