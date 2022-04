Tigres invitó a Grupo Pesado para el Día del Niño y así reaccionó la afición

Club Tigres invitó a Grupo Firme para el día del niño (Foto: EFE/ONErpm)

Con el festejo del Día del Niño y la Niña en México, diferentes clubes de la Liga MX realizan dinámicas y eventos para festejar en compañía de su afición infantil, por ello el club Tigres decidió realizar una convivencia especial con ellos.

A través de redes sociales compartió el evento llamado “Día del niño Tigre”, el cual se realizará el lunes 2 de mayo, en el que invitó a todas las niñas y niños que son seguidores de la escuadra de la UANL a acudir al Parque de atracciones Bosque Mágico y ser parte del festejo que organizó el equipo de Miguel Herrera.

Y uno de los invitados estelares será Grupo Pesado, La agrupación de música norteña tendrá un Meet & Greet con los primeros 100 niños que lleguen al área 4 del parque con su playera de Tigres, así que la escuadra regiomontana alentó a todos sus fans a ser parte de la celebración a las infancias.

Club Tigres festejará el Día del Niño (Foto: Twitter/@TigresOficial)

Sin embargo, la noticia de que la agrupación intérprete de Cuando estás de buena será el protagonista del evento del Día del Niño no le agradó a toda la hinchada de los felinos, pues consideraron que la banda musical no corresponde a la celebración.

Por medio de Twitter diferentes usuarios se burlaron de la organización del “Día del niño Tigre” pues pusieron en duda que los menores de edad sean fanáticos de ese tipo de música regional y cuestionaron la organización del evento pues consideraron que era mejor invitar a otro tipo de agrupación.

El club Tigres invitó a Grupo Pesado para el día del niño (Foto: Twitter/@TigresOficial)

“No sabía que a los niños les gustaba Pesado. No ma**r”, “A h***vo!! Porque a los niños les encanta Pesado gran invitado”, “Ya vi a mi niño cantando Arráncame la Vida”, “Creo que la cagaron no es día del padre, hubiera sido mejor una opción infantil o una convivencia con jugadores, botargas” y “quisiera volver a ser Niño :( “, fueron algunos de los comentarios de respuesta que recibió el conjunto de la UANL.

El debate del festejo que planeó la escuadra regia no quedó ahí pues otros aficionados más afirmaron que los niños del norte del país sí escuchan ese tipo de música y afirmaron que la participación de Grupo Pesaro era pertinente.

(Foto: Twitter/@diego_torres097)

“Son niños del norte de México, no son niños del sur obviamente a los niños regios le gustará” y “Suena a algo que los morros escuchan a diario”, fueron otras respuestas contradictorias a las burlas del festejo.

Pero la afición no solo debatió de dicho tema, sino que afirmó que los integrantes de Grupo Pesado son fanáticos de los Rayados de Monterrey, por lo que pusieron en duda la credibilidad del evento.

Cabe destacar que el evento lo realizarán el 2 de mayo debido a que el sábado 30 de abril jugarán la última Jornada regular del Clausura 2022 en su visita al vigente campeón Atlas. En punto de las 19:00 horas, la escuadra rojinegra recibirá la visita de los felinos del Piojo Herrera para cerrar su actuación en la fecha 17 del torneo.

(Foto: Twitter/@PepeManuelCV)

El partido será de vital importancia pues ambas escuadras pelearán su clasificación automática a la liguilla. Hasta el momento Tigres se encuentra en la posición dos de la tabla con 32 puntos, mientras que los Zorros se encuentran en la posición cuatro con 26 puntos.

De momento ambos clubes estarían en “la fiesta grande del fútbol mexicano”, pero si Atlas pierde ante Tigres podría caer en zona de repechaje, todo dependerá si América derrota a Cruz Azul y así desplazar a La Furia rojinegra.

SEGUIR LEYENDO: