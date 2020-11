Karol G, Ovy On The Drums y Danny Ocean se unen para presentar su nueva canción ’Miedito o qué?’

El artista y productor colombiano Ovy On The Drums estrenó su nuevo sencillo, Miedito o Qué?, junto a la artista colombiana Karol G y el venezolano Danny Ocean. Una canción con melodías pegajosas que, según el artista, trata sobre dejar el miedo a un lado y arriesgarse a ir por lo que uno quiere. Además, nos recuerda la importancia de vivir, disfrutar y hacer que cada momento cuente pues la vida no es tan larga como parece.

“Esta canción es pura alegría, pero además, es el comienzo de grandes cosas en mi carrera, al tener la oportunidad de volver a colaborar con dos grandes artistas como lo son Karol G, quien está en su mejor momento musicalmente, y Danny que es un artista muy grande. Es una canción que a nivel musical es una propuesta muy diferente a todo lo que pasa hoy en día en la industria. Quiero que se destaque que esta canción lo tiene todo y está llena de una energía increíble con la cual espero poder conectar con todos ustedes.” Comentó a Infobae el productor colombiano Ovy On the Drums.

Miedito o Qué? fue escrita por Ovy, Karol y Danny y por primera vez une a estos tres artistas en un mismo escenario. Por su parte, y a través de un comunicado de prensa, Karol G habló de este lanzamiento como: “Esta canción tiene una vibra muy “cool” y una energía increíble que queremos compartirle a todos en este momento.” expresó Karol G.

Danny Ocean habló de este lanzamiento como un pacto para que las personas actúen más y hablen menos. “Miedito o Qué? es una canción para invitar a todas las personas a empezar a hacer las cosas que dicen que quieren hacer, para que tenga relevancia entre sus palabras y sus acciones.” comentó Danny Ocean a través de sus redes sociales.

El video musical fue filmado en Miami, Florida, bajo la dirección del director José Sagaro de Film Heads. La pieza audiovisual muestra a Ovy, Karol y Danny disfrutando al máximo en una gran fiesta junto a sus amigos mientras va dejando mensajes de por qué es tan importante disfrutar del aquí y el ahora pues no sabemos en los próximos días que podría pasar. El video ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En los últimos meses, Ovy on the Drums ha lanzado canciones que se han quedado en el referente del mundo entero como: Inolvidable junto a Beéle con más de 105 millones de vistas y Sigo Buscándote Ft. Mau y Ricky, la cual ha alcanzado más de 42 millones de visitas en diferentes plataformas digitales.

Entre sus logros más recientes, Ovy destaca por su participación como productor en Tusa, la canción más sonada de Karol G y en la que participó la artista de Queens Nicky Minaj que completó un billón de vistas en Youtube. Además, fue el creador del álbum Homerun, el debut de Paulo Londra.

