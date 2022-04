Rubén Albarrán y Café Tacvba: todo sobre su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

Rubén Albarrán es vocalista y fundador de Café Tacvba (Foto: Instagram/@instacvba)

Café Tacvba, la banda liderada por Rubén Albarrán, ofrecerá un concierto sinfónico en el Auditorio Nacional los próximos 2 y 3 de junio. A través de sus redes sociales, la agrupación respondió todas las dudas sobre el evento Un segundo, título de esta presentación.

“Capítulo 2: #CafeTacvba en el @auditoriomx #UnSegundo” se pudo leer en la cuenta oficial de Instagram de los músicos. Esta es la segunda vez en que Café Tacvba interpretará su repertorio de este concierto sinfónico, el cual incluye canciones como Chilanga banda, Eres y Volver a comenzar.

La preventa para Un Segundo se realizará en la plataforma Ticketmaster desde las 11:00 horas del 2 hasta las 23:50 del 3 de mayo. Quienes podrán acceder a ella son los clientes del banco HSBC; otro beneficio que tendrán será comprar las entradas a 3, 5 y 10 meses sin intereses.

El cartel oficial de este evento (Foto: Twitter/@cafetacvba)

Por otra parte, el 4 de mayo comenzará la venta general para las personas que tienen tarjetas de otros bancos. También se especificó que tanto para la venta general como para la preventa, los fans de esta agrupación podrán acudir de forma personal a las taquillas del Auditorio Nacional, las cuales abren a las 10:00 horas.

“Participan todas las tarjetas #HSBC (crédito, débito) y solo serán esos dos días de venta anticipada. A partir del 4 de mayo, la venta es para todas las tarjetas bancarias y pagos en efectivo”, escribió la cuenta de Café Tacvba en Twitter.

Fechas de venta (Foto: Twitter/@cafetacvba)

Aunque todavía no hay información sobre el precio de las entradas, la banda recordó cómo es la distribución de localidades en el Auditorio Nacional, estas son las secciones:

-Preferente A (más cerca del escenario)

-Preferente B

-Preferente C

-Luneta

-Balcón

-Primer piso

-Segundo piso (más lejos del escenario)

-Cresta (cerca de los laterales del escenario)

En redes sociales Café Tacvba señaló que sus conciertos son para todo público, “lleven a los papás, mamás, hermanitos, los abuelitos, pero no a sus mascotas , aún no llegamos a eso”, escribieron.

Así será la distribución de localidades (Foto: Twitter/@cafetacvba)

En 2019, el concierto sinfónico de Café Tacvba tuvo colaboración con Catalina García y David Byme mientras que la producción musical estuvo a cargo de Gustavo Santaolalla y Aníbal Kérpel.

El repertorio de Un segundo en esas presentaciones incluyó éxitos como Chilanga Banda, Eres, Volver a Comenzar, El Espacio, La locomotora; además de el popurrí Las Batallas/Rarotonga, Olita del altamar, Diente de León y Outsider, canciones que pudieron apreciarse en el MTV Unplogged.

El grupo Café Tacuba, integrado por Rubén Isaac Albarrán Ortega (voz principal y guitarra rítmica), Emmanuel del Real Díaz (teclados, caja de ritmos, melódica, guitarra rítmica, segunda voz y coros), José Alfredo Rangel Arroyo (guitarra solista y coros) y Enrique Rangel Arroyo (bajo, contrabajo, ukelele y coros) (FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM)

Ante el anuncio de Café Tacvba en el Auditorio Nacional, algunos de los comentarios en sus redes sociales fueron los siguientes: “Me mueraaaaaaaaaa yo estaré ahí sin duda!”, “¿Cuando vienen a Argentina?” y “¿Me invitan el boleto, por favor?”

Rubén Albarrán es un músico conocido por ser el vocalista y fundador de Café Tacvba, una banda de rock alternativo que surgió en Ciudad Satélite, Naucalpan, en el Estado de México; la agrupación tiene grandes éxitos como Ojalá que llueva café y Las Flores.

Rubén Albarrán forma parte de Sélvame del tren (Fotos: Gettyimages)

En cuanto a su vida política y de activismo, Rubén Albarrán lanzó el pasado 28 de abril una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para “agradecerle” que no haya recibido a los integrantes de Sélvame del tren, na iniciativa de varios famosos quienes critican la construcción del Tren Maya.

En la carta, el cantante aseguró que los diversos artistas del grupo diverso no concuerdan totalmente en sus ideales, pero decidieron unirse para defender los recursos naturales, no para “conspirar” en contra de Andrés Manuel López Obrador, incluso se pusieron “a su servicio” y aseguraron que el tramo 5 del Tren Maya no es su único objetivo para dialogar con él.

