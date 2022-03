Quién es Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacvba al que AMLO cuestionó

Rubén Albarrán fue criticado por AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Rubén Albarrán es un músico y compositor conocido por ser el vocalista de Café Tacvba, una banda de rock alternativo que surgió en Ciudad Satélite, Naucalpan, en el Estado de México; la agrupación tiene grandes éxitos como Ojalá que llueva café y Las Flores.

Recientemente el nombre de este tacubo se convirtió en tema de conversación porque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo llamó “seudoambientalista” y “conservador”, ya que pertenece a Sélvame del tren, una iniciativa de varios famosos quienes critican la tala de árboles para construir el Tren Maya.

También lo señaló por no haberse pronunciado para defender el lago de Texcoco cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó la construcción de un aeropuerto.

AMLO criticó que el cantante formara parte de Sélvame del tren (Fotos: Instagram/Cuartoscuro)

Estas afirmaciones por parte del presidente de México desataron muchas críticas, ya que el público de Albarrán sabe que el cantante se ha caracterizado por participar activa y directamente en diversas causas sociales, suele ser crítico con los gobiernos y no se trata de un simple posicionamiento en contra de AMLO o sus proyectos.

El vocalista de Café Tacuba constantemente se ha posicionado en favor de ambientalistas de pueblos originario, feministas, la comunidad LGBT+ e incluso con personas desplazadas, pues en 2018 incluso tuvo un encuentro con la caravana migrante y les brindó apoyo.

Otro ejemplo de ello es que en 2019, Albarrán compuso un tema para Tomas Rojo, “defensor del Agua, constructor de Paz, y Líder de la Tribu Yaqui”, cuyos restos fueron encontrados en Guaymas, Sonora en junio y llevaba desaparecido desde mayo.

“Así mismo para todos los Defensores del territorio y los Sagrados Elementos Dadores de Vida, Tierra, Aire, Agua; como Luis Urbano, otro luchador Yaqui asesinado en días pasados. La Lucha por el agua y los elementos sagrados, es de Todos. Alto a la Violencia.”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram cuando presentó la canción.

Así fue su publicación para presentar el tema (Foto: Instagram/@ru.albarran)

Por otra parte, reconoció que una de sus letras más populares debía ser modificada en empatía con los diversos movimientos feministas y por supuesto, las mujeres víctimas de violencia.

Se trata de La Ingrata, una de sus estrofas decía “¡Ingrata! No te olvides que si quiero; pues si puedo hacerte daño; solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte”.

La nueva versión fue interpretada junto a Andrea Echeverri y también incluye a un “ingrato”, parte de la modificación dice lo siguiente “No soy tu media costilla, y como madre yo reclamo ni una más es lo que pido y ni un macho abusivo violará a una chava”

“Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí lo estamos”, explicó Albarrán durante un concierto de 2019, refiriéndose a las altas cifras de violencia y feminicidios reportados, ya que su canción le pareció inadecuada.

Uno de los temas de Café Tacvba fue modificado (Foto: YouTube/CafeTacvba)

De acuerdo con el libro Café Tacvba: Bailando por nuestra cuenta de Enrique Blanc; el músico de 55 años estuvo en contacto con este arte desde que era niño, pues sus padres cantaban muy frecuentemente y él decidió a los cuatro años dedicarse a ello profesionalmente. Esto ocurrió específicamente con la canción Aquarius (Let the Sunshine in) de The Fifth Dimension.

Después de tocar en varias bandas como Grupo Torah durante su adolescencia en Ciudad Satélite comenzó su trayectoria musical con el apodo de Pinche Juan y marcó una diferencia entre su vestimenta y los atuendos que se atribuían a los rockeros hacia principios de los noventa, ya que usaba sombrero y saco.

Foto: Cuartoscuro

La primer agrupación en la que cantó Albarrán se llamaba Alicia ya no vive aquí, en esta banda tocaba junto a Joselo Rangel y su hermano Quique, pero el grupo no tuvo el impacto deseado y se declinaron por llamarse Café Tacvba.

Rubén Albarrán no ha dejado de ser el vocalista de esa banda, pues incluso han obtenido 8 premios Grammy, pero también fundó otro grupo llamado Hoppo!; por otra parte, ha colaborado con artistas y agrupaciones como Control Machete, Inspector, María Barracuda, Calle 13, Celso Piña, Lila Downs y Enanitos Verdes.

