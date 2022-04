Regina Blandón defendió sus cejas decoloradas ante críticas: “Diario cambian de color”

Regina Blandón nació el 25 de julio de 1990, actualmente tiene 31 años. (Foto: Instagram:@reginablandon)

Después de que Regina Blandón publicara unas historias de Instagram desde el Mercedes Benz Fashion Week México 2022, evento al que asistió como invitada, llamó la atención su nueva imagen debido a que apareció con las cejas decoloradas. Las críticas no tardaron en aparecer, por lo que la actriz explicó la verdad destrás de su decisión y arremetió contra los ataques que recibió.

Una vez más, Regina Blandón se encuentra envuelta en la polémica. En esta ocasión, la actriz dividió opiniones en redes sociales tras sumarse al bleached Brows (cejas borradas), tendencia que ha causado furor entre estrellas de talla internacional como Katy Perry, Maisie Williams, Kim Kardashian, Bella Hadid, por mencionar algunas. Este efecto apareció en la década de los 90 pero recién volvió a tomar fuerza.

La actriz de La Familia P. Luche impacó a sus casi 4 millones de seguidores en instagram al presumir que se sumó a dicha tendencia. Como ha pasado en otras ocasiones, recibió una ola de críticas por su decisión y, entre los comentarios resaltaron aquellos donde le pedían no hacerlo nunca más. En cuestión de minutos, Regina Blandón tomó cartas en el asunto no sólo confesó que su cambio es parte de un personaje, sino que también defendió su nueva apariencia.

La actriz posó feliz para la cámara. (Captura: @reginablandon/Instagram)

“Y así se ven rosas y diario se cambia de color. Respuesta a las preguntas: son por chamba, pero aunque no lo fueran, ultimadamente, pos vale madre, ¿no? Jajajaja. Los consejos de ‘no lo vuelvas a hacer’, ‘qué horror’ y ‘te ves muy extraña, no me gusta’ los estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias”, externó en una publicación de Instagram.

De esta manera, la intérprete de Mirreyes vs Godínez externó su punto de vista sobre las críticas que recibió y dejó en claro que cualquier cambio que este relacionado con su cuerpo sólo depende de ella y no de la opinión pública. Aunque en los últimos años ha protagonizado controversias por sus opiniones respecto a diversos temas, situaciones que la han llevado a recibir hate, sus seguidores fans y figuras del medio la siguen apoyando.

Tal fue el caso de Michelle Renaud, quien en lugar de criticar la apariencia de su compañera de profesión aplaudió su sentido del humor y la forma en que toma las opiniones negativas: “Lo que más me gusta de Instagram es este poder de leer tonterías y pensar tu opinión me vale ve$g* y borrarlos jaja Me encanta como te ves con todo, toda tú”.

Imágenes de las historias de Instagram que subió durante el evento. (Ig. @reginablandon)

Mauricio Garza también se sumó en defensa de la actriz en la caja de comentarios: “Ay, a mi me encanta!!!! Y al que no que se chingue!!!! Ya quisieran llegarte al dedo chiquito! Una mujer chingona”.

María León, Jorge Aranda, Polo Morin, Patricia Manterola, Pepe y Teo, Alfonso Dosal, Esmeralda Pimentel, Daniela Rodrice, y su novio, Martín Altomaro se sumaron a las muestras de apoyo con emojis. Hasta el momento, la fotografía que publicó en su perfil de Instagram, donde posó con sus cejas en color rosa, ya superó los 66 mil “me gusta”.

“Yo sólo quede preguntándome ¿qué proyecto traera Regina? y me emociona pensar que si es algo de eso, ya quiero saber”. “Tienes la cara hermosa y la piel más bonita que he visto! Y tengo evidencias jajaja Éxitooo!”. “yo también las uso de colores”. “Me encanta la autenticidad que manejas, además de una gran actriz”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: