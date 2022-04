Ana Bárbara aseguró que Vicente Fernández empoderaba a las mujeres

Ana Bárbara defendió a Vicente Fernández luego de diferentes acusaciones en su contra (Fotos: Cuartoscuro/AP)

Ana Bárbara aseguró que, según su experiencia con Vicente Fernández, el Charro de Huentitán no truncó la carrera de ninguna cantante, por el contrario, las habría ayudado a obtener más atención.

Después de que en varias ocasiones Julia Palma acusara a Vicente Fernández por supuestamente haber intentado truncar la carrera de varios cantantes y señalamientos de supuesto acoso a algunas artistas, Ana Bárbara salió en defensa de Chente y aseguró que él impulsó su carrera y compartieron buenas anécdotas juntos.

“La mía no, al contrario (hablando sobre truncar su carrera), desde el día uno que pude estar con él, fue de los pocos hombres que a mí me tocó ver que empoderaba a la mujer, porque, si te fijas, a muchas mujeres llevó a que le abrieran el show y yo fui una de ellas. Estuve en dos giras con él y en otros escenarios, y fue realmente un honor para mí trabajar con él”

Ana Bárbara compartió que extraña a Vicente, con quien compartió escenario en varias ocasiones (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

No obstante, recalcó que eso fue lo que ella vivió con el intérprete de Estos celos. Además, habría sido todo un caballero con ella.

“Esa es mi experiencia personal y no te sabría decir de algo más porque pueden hablar y decir muchas cosas, pero yo, la prueba que yo tengo en mi experiencia, es que fue un señorón y un caballero conmigo y lo extrañamos”, dijo la intérprete de Lo busqué.

Y es que desde el pasado marzo, luego de que varios secretos del cantante salieran a la luz con el libro El Último Rey de Olga Wornat, Julia Palma afirmó que ella habría sido testigo de cómo Chente frenó las carreras de varios cantantes, esto después de que Reynaldo López habría destapado en redes sociales que Fernández amenazaba con cancelar sus presentaciones si es que contrataban a ciertos cantantes para abrir sus shows, así como también habría restringido a medios que invitaban a artistas que imitaran su estilo.

Tras la muerte de Fernández y la publicación del libro de Olga Wornat, varias personas dentro del mundo del espectáculo han revelado supuestos secretos del cantante (Foto: REUTERS/Henry Romero/File Photo)

En un encuentro con la prensa, Palma aseguró que “es algo que todo mundo sabíamos, sobre todo los cantantes de ranchero. Yo vi a uno de ellos llorar amargamente. Son varios (...) Juan Valentín, Valente Pastor, Gerardo Reyes, él fue quien recomendó a Vicente Fernández en la CBS. Esto muy poca gente lo sabe”.

Aunado a ello, comentó que el Charro de Huentitán inclusive pagaba en algunos shows para que no se tocaran las canciones de otros cantantes que no fueran él, o de quienes no quería escuchar.

Agregó que la mayoría del tiempo invertía fuertes cantidades de dinero en radiodifusoras, prensa y televisión para frenar las carreras de sus colegas. No obstante, aseguró que le tiene respeto a su memoria porque con su madre habría tenido detalles que la hicieron tenerle aprecio.

También en marzo Juan Valentín, en entrevista con TVyNovelas confirmó lo dicho por Palma sobre el hecho de que él fue uno de los cantantes de quienes Vicente quiso frenar su carrera. Según dijo, su música no podía ser tocada en México, presuntamente debido a que Chente así lo había determinado. Esto pese a que habían sido amigos durante su juventud.

Según dijo Juan Valentín, él y Vicente Fernández eran grandes amigos, pero no sabe qué alentó a "Chente" a que lo vetaran de México (Foto: EFE/Francisco Guasco)

“No se tocaba mi música en México, no podía entrar a ningún palenque, lo mismo estar en programas de televisión, muy pocas veces aparecí (...) a mí no me llamaban. (...) Fue muy difícil, a pesar de que siempre reconocían mi talento para cantar”, expuso el cantante.

Juan aseguró que no habría sido el único en esta situación, inclusive mencionó que “estaba acabada la música ranchera” por estas restricciones.

SEGUIR LEYENDO: