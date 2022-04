La Voz: quiénes son los coaches confirmados para la nueva temporada

Joss Favela, David Bisbal, Yuridia y Ha Ash serán coaches de La Voz en 2022.

El pasado fin de semana, Yuridia publicó una fotografía que aumentó la expectativa sobre el reality La Voz, aunque borró de inmediato la imagen, sus fans lo tomaron como una señal de que sería coach en el programa y aseguraron que formaría parte del mismo.

Este 26 de abril, el reality de canto confirmó quiénes serán sus coaches en la edición de 2022, por el momento no hay información sobre la fecha de estreno, pero en el clip de Instagram de La Voz, se presentó a los siguientes cantantes:

La Voz ya tiene coaches confirmados para su temporada de 2022 (Foto: Instagram/@lavoztvazteca)

-Yuridia, quien participó en la cuarta generación de La Academia. Algunas de sus canciones más famosas son: Ya te olvidé, Amigos no por favor y Yo por él.

Yuridia será coach (IG: yuritaflowers)

-Joss Favela, quien actualmente participa como coach en La Voz Kids. Cuando el cantante era adolescente, se ganó el cariño de los televidentes en el programa Código Fama.

Joss Favela participará en otra edición de La Voz (Foto: Instagram / @jossfavela)

-HaAsh, el duo conformado por las cantantes Hanna Nicole y Ashley Grace. Las hermanas fundaron esta agrupación en 2002. En diversas entrevistas han expresado que la pandemia las ayudó a volver a su música de origen y componer de forma más cómoda.

Recientemente, las hermanas estrenaron su sencillo "Lo que un hombre debería saber" (Foto AP/Isaac Garrido, archivo)

-David Bisbal, compositor español quien se dio a conocer en un reality llamado Operación Triunfo. Su vida personal dio reciente de qué hablar, pues declaró su amor a Rosanna Zanetti a través de Instagram.

David Bisbal también se dio a conocer en un reality (Foto: María José López - Europa Press)

Los nombres de estos cantantes ya se habían dado a conocer de manera no oficial. Aunque este tipo de “filtraciones” o “spoilers” suelen cumplirse por coincidencias, lo que impulsó el rumor fue una historia que subió Yuridia el pasado viernes 22 de abril.

De acuerdo con las personas que lograron sacar captura de pantalla, la famosa cantante borró de inmediato su publicación temporal de Instagram. En la imagen, se pudo ver a la ex participante de La Academia con cara de sorpresa en una de las sillas que usan los coaches en las diversas ediciones de La Voz, la supuestamente reveladora fotografía fue publicada entre los fans de los realitys de canto.

En el pasado fin de semana, los fans de la cantante se mostraron entusiasmados con la entonces posibilidad:

Esta fue la foto (Foto: Instagram)

“Pues yo si quisiera ver a Yurita”, “O sea no está confirmado, pero se antoja verla con su equipo”, “Yuridia viéndome cantar en el casting para la Voz 2022 Este año saturaré mis redes con contenido de ella y su nuevo álbum, así que soporten.” y “Quiero que cante La duda, Cobarde, No le llames amor Te equivocaste, Ya es muy tarde, Amigos no porfavor” fueron solo algunos de los comentarios.

Ante el anuncio, los fans de esta cantante se mostraron entusiasmados y declararon ser “Team Yuridia”, por lo que esta coach podría convertirse fácilmente en la favorita de la temporada.

Además de la información sobre los coaches, no hay más actualizaciones sobre La Voz. Por otra parte, la versión para infantes comenzó sus transmisiones el pasado 25 de abril en la fase de formación de equipos.

(Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

La Voz Kids se transmite los lunes y martes a las 19:30 horas. por Azteca Uno, para visualizarlo, los fans pueden sintonizar el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable; por otra parte, los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición.

El inicio de temporada de La Voz Kids también podrá disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca o bien, en la aplicación para celular TV Azteca en vivo, que se puede obtener de manera gratuita tanto en Android como en el sistema iOS.

En el episodio de estreno se presentó la primera “tanda” de los nuevos talentos de México y los primeros integrantes de los equipos quedaron de la siguiente manera:

Así quedaron los equipos de Paty Cantú y Mau & Ricky (Fotos: Instagram/@lavoztvazteca)

Así quedaron los equipos de María León y Joss Favela (Fotos: Instagram/@lavoztvazteca)

Por otra parte, algunos pequeños y pequeñas no lograron hacer que alguno de los coaches volteara su silla, los cantantes los motivaron para continuar mejorando en sus carreras musicales. Ese fue el caso de David Emmanuel, de nueve años de edad y originario de Guasave, Sinaloa.

Sin embargo, recibió un tierno comentario por parte de Mau & Ricky, hijos de Ricardo Montaner:

“¿Sabes una cosa?, no pasa nada, porque esto te va a pasar en la vida 500 veces, a mí me ha pasado 500 veces y tú tienes nueve años por lo que yo tengo como 20 más que tú (...) así que el año que viene yo te quiero ver aquí cantando otra vez”.

